Il debole di Matteo Salvini per Selvaggia Roma

Il mondo dei social, e quello di Instagram in particolare, è un mondo in cui tutto può succedere: gli attori interagiscono con i loro fan, i personaggi famosi ingaggiano diatribe con gli haters e anche una ragazza sconosciuta può sperare di conoscere e conquistare il calciatore o il cantante del cuore. Non da ultimo, si possono creare curiosi intrecci tra mondi che non c’entrano nulla l’uno con l’altro, come il mondo della politica e quello dei reality show.

Nella fattispecie, leggendo il titolo, viene da chiedersi cosa potrebbe c’entrare un politico tutto d’un pezzo come Matteo Salvini, attualmente impegnato come tutti i suoi colleghi nella crisi di Governo, con una showgirl come Selvaggia Roma, diventata famosa (oltre che per l’indiscutibile avvenenza derivante dalle origini esotiche, per la precisione italo-marocchine) per la partecipazione a reality di successo come “Temptation Island” e il Grande Fratello Vip 5.

I like di Matteo Salvini a Selvaggia Roma

Matteo Salvini e Selvaggia Roma apparentemente non c’entrano nulla, eppure il capo della Lega sembra avere un debole per questa verace romana che su Instagram posta prevalentemente foto sexy. Sì, perché tantissimi followers della Roma hanno notato – e fatto notare – come non di rado compaiano i like di Salvini alle foto della ragazza, che incontra chiaramente il consenso del leader leghista.

Ma non si tratta di una simpatia a senso unico, in quanto anche l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, da parte sua, non fa mancare i like di apprezzamento a Salvini, anche se non si capisce se la sua simpatia vada all’uomo Matteo o al personaggio politico. Né è dato sapere se i due si siano magari conosciuti in passato – per esempio a quelche evento o dietro le quinte di una trasmissione televisiva (entrambi in passato hanno frequentato i salotti di Barbara d’Urso, ovviamente per parlare di cose molto diverse) – e abbiano fatto amicizia.

Quest’ultima è l’ipotesi più accreditata, anche perché Matteo Salvini segue solo 149 persone, e tra queste c’è proprio Selvaggia Roma. Di certo non c’è nient’altro, visto che il politico è fidanzato e innamoratissimo della sua Francesca Verdini, come non manca di dichiarare in ogni intervista in cui si parli, oltre che della sua attività politica, anche della sua vita privata.