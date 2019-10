Il crollo di Meghan Markle: "Nessuno mi chiede mai come mi sento"

Essere l’ultima arrivata nel palazzo Reale non è mai una sfida semplice da affrontare, soprattutto se ti chiami Meghan Markle, sei un attrice famosa ed hai già un matrimonio alle spalle. Sono tanti i pregiudizi che hanno di fatto coinvolto la bella attrice di Hollywood; una volta che ha sposato il principe Harry di certo le cose non sono andate meglio.

I rapporti con i duchi di Cambridge, William e Kate, si sono incrinati sempre di più, tanto che ad oggi i due fratelli hanno rapporti molto radi e di sfuggita; addirittura i duchi di Sussex, hanno reputato opportuno scorporarsi dall’associazione benefica fondata dai due principi, per crearne una personale.

Insomma Meghan Markle, per svariati motivi, si ritrova sempre al centro dei principali tabloid Inglesi; durante un intervista tenuta dal giornalista Tom Bradby, in occasione del documentario “Harry & Meghan: An African Journey” dedicato al viaggio in Sud Africa che hanno da poco intrapreso i coniugi, si osserva questa volta una Meghan fragile, quasi crollata, che si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo, dando quindi l’idea di una donna che vorrebbe tanto sfogare la sua pressione.

Infatti a seguito della domanda del giornalista su come abbia gestito la sua emotività e la pressione scaturita dalla nascita del piccolo Archie, la neo mamma afferma che in effetti non è stato affatto facile, che tutto diventa più complesso quando si è incinte, anche nel cercare di essere una buona mamma, ma allo stesso tempo una nuona moglie.

Inoltre la duchessa di Sussex, aggiunge, sempre in merito alla domanda fatta dal giornalista: “Ti ringrazio per avermelo chiesto perché non sono molte persone che in questi mesi mi hanno mai chiesto se stessi bene. È molto complesso stare dietro le quinte“. Si denota quindi, in base a queste risposte, che a parlare appare essere una donna tendenzialmente fragile, e allo stesso tempo stressata dai continui impatti mediatici che ha ogni suo comportamento, che sia esso giusto o sbagliato.