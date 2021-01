Il crollo di Maria Teresa Ruta: la famiglia di Zorzi commenta l’accaduto

Un crollo emotivo forse dettato da una serie di fattori, tra cui vanno di certo presi in considerazione quelle che sono le tensioni e le incomprensioni tra i vipponi della casa del “Grande Fratello Vip“. Si parla infatti di quel crollo di Maria Teresa Ruta. In poche ora la clip in questione ha fatto il giro del web.

Un crollo che poteva di certo subentrare in chiunque, d’altronde tutti i concorrenti iniziano a manifestare i primi segni di sofferenza nella casa. Quattro mesi di ‘reclusione’ nono facili per nessuno, soprattutto se si prendono in considerazione i rapporti tesi e sfibranti che stanno iniziando a nascere tra i partecipanti.

Sul web gli utenti tutti hanno iniziato a manifestare piena solidarietà alla Ruta, incitandola a continuare, ad andare avanti, che ormai la fine è vicina. Non manca molti infatti alla fine di questa edizione del GF Vip, ma sembra che la produzione abbia in serbo una sorpresa per i ragazzi.

Il crollo di Maria Teresa e il commento della madre di Zorzi

Di recente in rete circola questa ipotesi di un’ulteriore allungo del reality, ovvero la fine del programma sembra che sia stata ulteriormente prorogata. La conclusione dello show doveva essere il giorno 8 febbraio, ma pare che adesso la produzione abbia intenzione di concludere il giorno 26 febbrario. I ragazzi non sono ancora a conoscenza di questa nuova ipotesi, come prenderanno la notizia?

In questo marasma di emozioni e tensioni, la famiglia di Zorzi decide di manifestare la propria solidarietà nei confronti della Ruta, nella fattispecie la madre di Tommaso, mediante un post du Twitter, scrive: “E se anche Maria Teresa sclera, forse è giunta l’ora di spegnere la luce e salutare tutti…“. A commentare il post della donna, ci pensa la sorella di Zorzi, Gaia, che aggiunge qualcosa in merito a questo probabile allungo dello show: “Sarebbe inoltre estremamente scorretto avvisarli all’ultimo di un eventuale prolungamento. Secondo me stanno resistendo solo perché vedono la luce alla fine del tunnel l’otto febbraio“. Non resta che attendere l’ufficialità della cosa e scoprire la reazione dei concorrenti.