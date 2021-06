Il conduttore Paolo Bonolis compie 60 anni

Il 14 giugno 1961 nasceva a Roma Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati del panorama italiano. Tra i primi a fargli gli auguri troviamo il giornalista nMarino Bartoletti: “Per me, e glielo dico spesso, è sempre “Piolo”: cioè il conduttore di “Bim Bum Bam” in fondo un po’ timido, ma dalla chiacchiera già parecchio svelta di quarant’anni fa. E’ un uomo di profonda e vasta cultura (che non perde mai di vista, a costo di un pizzico di ostentazione): ma è anche una bestia televisiva di raro talento e di straordinaria leggiadria, fornito – oltre che di una parlantina leggendaria – di una prontezza di riflessi quasi irripetibile”.

La carriera di Paolo Bonolis scoppiò proprio con “Bim bum bam” nel ’82, dopo aver provato due anni prima con l’avventura poco fortunata in Rai con il programma “3, 2, 1… contatto!”. Nonostante siano passati 31 anni dall’ultima puntata di Bonolis nel format destinato ai bambini e ai ragazzi, alcune clip del programma circolano ancora sui social network.

Per esempio sono rimasti impressi nella memoria dei telespettatori i siparietti aventi come protagonista il conduttore e Uan, il pupazzo animato di peluche rosa con il sopracciglione fucsia dalle sembianze di un cane, animato dagli animatori del Gruppo 80 con la voce di Giancarlo Muratori scomparso a 36 anni a causa di un tumore.

Ancora oggi Paolo Bonolis ha un bel ricordo di quel periodo: “‘Bim bum bam’ era unico, era anche un programma cattivo, schiacciavamo addirittura i puffi, io non li sopportavo. Oggi per i bambini ci sono solo cartoni animati, non c’è un programma dedicato a loro, ad un orario preciso, i bambini non hanno un punto di riferimento con la realtà”.

I primi anni dopo “Bim bum bam”

In seguito al suo addio a “Bim bum bam” Paolo Bonolis prova a misurarsi in altri programmi televisivi come “Sei un fenomeno” e “Belli freschi” ottenendo però poco successo. L’ultimo programma condotto nel suo primo periodo in Mediaset è “Occhio allo specchio!” insieme al comico Carlo Pistarino, che inscenava in studio alcune gag tra cui una imitazione di Bart Simpson.

Prova nuovamente a ritornare in Rai con “I cervelloni”, ove inizia a ottenere un buon riscontro da parte del pubblico e della critica. Ma il salto di qualità viene fatto in Mediaset con “Tira & Molla”, programma ideato da Corrado e condotto insieme con Laurenti ed Ela Weber. Sul web infatti circola ancora lo scherzo fatto nel varietà a Paolo Bonolis in cui chiamano i Fratelli Capone, seppure tutt’oggi restano ancora i dubbi sulla veridicità della burla. Nello stesso periodo poi vengono lanciati altri incredibili successi come “Ciao Darwin” e “Chi ha incastrato Peter Pan?”.

Il successo in Rai

Dopo aver condotto nel 2000 insieme a Luca Laurenti “Striscia la notizia”, dove lanciano anche il brano “Bucatini Disco Dance”, ottenendo un buon successo e rimanendo per circa due mesi nella top-20 dei singoli più venduti, Bonolis decide di ritornare nuovamente in Rai.

A Bonolis gli viene affidato la conduzione di “Domenica In”, ricevendo le critiche a causa di alcuni servizi mandati in onda (tra cui un sondaggio poco apprezzato su Silvio Berlusconi). Una volta rifiutato la conduzione del “Festival di Sanremo 2004” il conduttore si rilancia nuovamente con “Affari tuoi”, portandolo a un successo inaspettato, riuscendo quasi sempre a oltrepassare i 10 milioni di telespettatori e garantendo alla Rai la riconquista della stessa fascia, che era ormai dominata da “Striscia la notizia”. Nel 2005 poi conduce la sua prima edizione della kermesse sanremese.

Il ritorno in Mediaset e gli ultimi successi

Nonostante le forte smentite, nel 2005 Paolo Bonolis ritorna in Mediaset per condurre il programma sportivo “Serie A – Il grande calcio” ottenendo uno scarso successo. Dal 24 novembre 2005 al 7 marzo 2006 stagione il conduttore si è poi dedicato al programma “Il senso della vita” e dal mese di settembre a “Fattore C”. Nel 2009 ritorna nuovamente al “Festival di Sanremo”, mentre l’anno successivo apre la prima puntata della kermesse condotta da Antonella Clerici insieme a Luca Laurenti.

Nella rete diretta da Berlusconi oltre a riportare i suoi vecchi successi lancia un nuovo programma: “Avanti un altro!“. Il quiz, ancora oggi in onda dopo dieci anni, ha ottenuto sempre un successo incredibile venendo addirittura lanciato in prima serata in questi mesi. Nel mezzo però ci sono stati altri progetti televisivi come il poco fortunato “Music” e le due edizioni di “Scherzi a parte”.