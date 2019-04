In questi mesi si è parlato molto di un possibile riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ballerino sta vivendo un periodo d’oro, poiché sta conducendo insieme a Fatima Trotta, Biagio Izzo ed Elisabetta Gregoraci l’ultima edizione di “Made in Sud“, in onda su Rai 2, con risultati molto soddisfacenti.

Belen Rodriguez invece si sta preparando nuovamente per condurre “Colorado“, il programma televisivo italiano in onda su Italia 1. Insieme alla showgirl argentina c’è il regista Paolo Ruffini, il duo comico dei “PanPers” e Gianluca Fubelli, conosciuto con lo pseudonimo di “Scintilla“.

Un possibile riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Il comico Scintilla, intervistato dal settimanale “Nuovo Tv“, ha svelato dei retroscena molto interessanti per gli amanti del gossip: “Ci ha sorpreso vedere Stefano dietro le quinte di Colorado, anche perché lui conduce Made in Sud, che rappresenta la concorrenza. Se tornassero insieme sarebbe bellissimo, soprattutto per il loro Santiago”.

Gianluca Fubelli, appena vede Stefano De Martino nel backstage di “Colorado”, rivela di aver chiesto immediatamente delle informazioni ad Elena Morali, la sua fidanzata: “Lei si intende di gossip, le ho chiesto se fossero tornati insieme. E lei mi ha risposto che solo io non lo sapevo! Quest’anno a Colorado regna l’amore, oltre alla risate”.

Per il momento nella testa di Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra regnare la confusione, ma entrambi, negli scorsi mesi, hanno deciso di non parlare del loro futuro. La showgirl al settimanale “Chi” ha ammesso che in teoria sarebbero separati, ma poiché il divorzio non è arrivato, per il momento si dichiara confusa sul suo status sentimentale.

Nella puntata del 1° aprile di “Made in Sud” invece Stefano De Martino è stato beccato, con un tweet pubblicato dalla trasmissione, mentre indossava un anello scambiato durante il matrimonio con Belen Rodriguez.