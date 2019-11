"Il Collegio 4", Claudia Dorelfi: "Vorrei diventare un’influencer"

Claudia Dorelfi è una delle protagoniste della quarta edizione del programma televisivo “Il collegio” trasmesso su Rai 2. Il docu – reality segue le vicende scolastiche e personali di un gruppo di ragazzi tra i 13 ed i 17 anni che per un mese si trovano a studiare e vivere in un collegio in stile anni settanta o anni ottanta. I ragazzi devo rispettare alcune regole molto stringenti: indossare una specifica divisa rappresentativa del collegio e non utilizzare telefoni o apparecchiature elettroniche. Inoltre è vietato truccarsi, indossare piercing o avere a disposizione oggetti personali. Se non si rispettano le regole o si compie qualche tipo di insubordinazione gli insegnanti ricorrono a punizioni o nei casi più gravi all’espulsione.

I ragazzi nel corso del programma devo anche frequentare le lezioni di veri e propri professori al termine del quale dovranno sostenere un esame. La quarta stagione del programma è ambientata nel 1982 ed è trasmessa sul canale televiso “Rai 2” dal 22 ottobre 2019 per un totale di sei puntate.

Claudia Dorelfi, 14enne di Roma, intervistata da “Fanpage” ha parlato della sua esperienza televisiva, rivelando anche sogni ed aspirazioni personali. Ha confessato di sentirsi una ragazza testarda ed impulsiva, ma vivace e sveglia. A riprova di ciò Claudia dimostra di avere ben chiaro cosa voler fare in futuro: “Dopo questa esperienza vorrei diventare un’influencer e poi entrare nel mondo della moda e dello spettacolo”. Ha inoltre ammesso di essersi comportata nello stesso identico modo in cui si sarebbe comportata al di fuori dell’esperienza televisiva: “Le telecamere erano solo un dettaglio che non mi influenzava. Ho fatto e detto tutto quello che volevo.”

Riguardo ai professori non si è trattenuta dall’esprimere la propria opinione in maniera diretta: “Erano abbastanza rompipalle: alcuni più facili e altri più difficili e per facile e difficile intendo il livello di severità, però alla fine erano bravi professori e i miei preferiti erano la Petolicchio e il prof Carnevale”.

La cosa che l’ha sconvolta di più è stata quella di dover prendere ogni mattina un cucchiaio con olio di fegato di merluzzo, di certo non piacevole.