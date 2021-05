Il cantante Scialpi ritrova l’amore con un ragazzo più giovane di 35 anni

Giovanni Scialpi, conosciuto anche con lo pseudonimo di Shalpy, negli ultimi mesi è ritornata alla ribalta per aver svelato le sue condizioni precarie a causa del Covid-19. Il cantante dichiara di vivere in una situazione assai difficoltosa, ammettendo di aver investito gli ultimi suoi risparmi nel brano “Let It Snow” e per questo motivo sarebbe disposto a fare anche il cameriere.

Sin da subito Scialpi ha ricevuto le critiche da parte di numerosi camerieri sui social network, giacché viene accusato di aver denigrato un lavoro tanto nobile. In futuro invece rivela che sarebbe pronto anche a partecipare a un talent show, sempre però se gli consentissero di esprimere se stesso.

L’attuale situazione sentimentale di Scialpi

In una vecchia intervista al settimanale “Chi” del 2017, il cantante dichiara di essersi lasciato con il suo agente Roberto Blasi: “Non siamo più marito e marito. Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo. Siamo stati insieme sei anni e l’amore fino a un certo punto basta a se stesso, ma lui in sei anni non ha mai detto ‘grazie’ e non mi ha mai chiesto ‘scusa’”.

Dopo questa brutta batosta sentimentale, il 58 enne Scialpi ritrova finalmente il sorriso. Difatti l’artista, intervistato dal magazine “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, afferma di aver trovato nuovamente l’amore con un ragazzo di 35 anni più giovane di lui: “Non avevo più nessuno al mondo. Forse la mia adorata mamma, che è salita in cielo, e lo zio di Louis, che è scomparso di recente, hanno fatto in modo che ci incontrassimo”.

Il cantante ha sempre avuto un rapporto speciale con la madre, Giuseppina Orsatti, scomparsa nel 2018 a causa di una brutta malattia. Intervistato a “Domenica Live”, condotto da Barbara D’Urso, ha affermato che la madre soffriva di Alzheimer e che ha dovuto portarla in una casa di cura.