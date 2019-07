Il cantante neomelodico Tony Colombo litiga con Tina Rispoli: "Sto veramente male"

Le nozze trash di Tony Colombo con Tina Rispoli, che abbiamo potuto vedere anche nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, hanno fatto discutere molto i telespettatori. Il tutto venne celebrato con una carrozza di colore bianco trainata da quattro cavalli, con la presenza di giocolieri e altri sfarzi, oltre alla presenza di numerosi ospiti famosi.

I due hanno detto poi il fatidico “sì” al Maschio Angioino, uno storico castello medievale e rinascimentale, conosciuto per essere uno dei simboli della città di Napoli. Le nozze hanno ricevuto forti critiche da parte dei cittadini e del comune, in particolare da Alessandra Clemente, assessore alla Polizia Locale.

La crisi tra Tony Colombo e Tina Rispoli

Dopo solamente tre mesi da questo incredibile matrimonio, la coppia oggi starebbe attraversando un momento di forte crisi. A svelarlo, come riporta “Il Fatto Quotidiano“, è una storia su Instagram pubblicata dallo stesso cantante in questi giorni: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina”. Il sito de “Il Giornale” scrive addirittura che Tina Rispoli avrebbe deciso di lasciare la loro casa.

La crisi tra Tony Colombo e Tina Rispoli viene confermata dal cantante sempre con altri post pubblicati su Instagram: “Sto veramente male. Aiutatemi a fare pace, Tina è molto orgogliosa”. Il motivo dietro a questi problemi matrimoniali sarebbe la forte gelosia del cantante nei confronti della neo moglie.

In tanti però non escludono che si tratti semplicemente di una trovata pubblicitaria con l’obiettivo di far parlare ancora di lui. Infatti nei prossimi giorni esce il suo nuovo singolo intitolato “A’ gelosia”, e Tony avrebbe deciso di organizzare tutto ciò per vendere il più possibile sulle piattaforme online. La notizia comunque viene smentita dal diretto interessato dopo poche ore: “State sereni perché è un litigio tra marito e moglie”.