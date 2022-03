E’ solo una coincidenza ma fa sorridere: proprio nel giorno in cui riparte ufficialmente la MotoGp, senza il Dottore in pista, dopo 26 anni tra 125, 250, 500,Valentino Rossi è diventato papà della sua primogenita Giulietta Rossi che sta benissimo e pesa 3 chili.

Ad annunciarlo proprio la leggenda del Motomondiale, assieme alla fidanzata Francesca Sofia Novello, attraverso una breve ma toccante didascalia: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo!” che accompagna la foto del piedino della piccola.

Dall’annuncio della gravidanza al parto

“La Franci è incinta, aspettiamo una bambina”, aveva annunciato Valentino Rossi sui social il 18 agosto scorso, pubblicando alcune foto in cui appariva nella veste di ‘dottore’, con lo stetoscopio puntato sulla pancia della sua compagna. Il soprannome “dottore”, del resto, lo ha accompagnato per tutta la sua carriera, non poteva essere altrimenti. La stessa serie di scatti sono comparsi anche sull’account della futura mamma, che commentava: “Io e te saremo in tre. Il mio cuore è pieno di gioia”.

Che lei e il motociclista facessero sul serio era ormai chiaro da tempo tanto che, dopo l’annuncio del ritiro di lui, i bookmaker inglesi avevano abbassato le quote sull’eventualità di un matrimonio e un figlio nel 2022. Qualche giorno fa Francesca aveva postato un video della cameretta con culla e peluche pronta ad accogliere la loro primogenita, scrivendo: “Manchi solo tu!” …fino alla scorsa notte, quando la 28enne, modella di Arese, ha dato alla luce la sua piccola all’ospedale di Urbino.

Dopo un giorno e mezzo di voci sulla sua possibile presenza al volante dell’Audi R8 Lms GT3, il campione, diventato da poche ore papà di Giulietta, oggi pomeriggio si trovava effettivamente all’Enzo e Dino Ferrari. Attorno alle 14 è stato avvistato nel paddock dell’impianto,a bordo della vettura numero 46 ,con la quale dal 1° al 3 aprile debutterà proprio a Imola nel Fanatec GT World Challenge Europe, iniziando così la sua nuova carriera da pilota di auto. Quale miglior modo di festeggiare in pista il suo nuovo inizio da neopapà?!