Il cambiamento drastico di Ilary Blasi: "Non vuole essere come Noemi"

Si dice che Ilary Blasi stia valutando un nuovo look e un nuovo percorso professionale, secondo indiscrezioni persistenti. Non è chiaro cosa potrebbe comportare, ma è sicuramente una bella novità. Il gossip è iniziato quando il settimanale Di Più ha riferito che Ilary Blasi ha in programma di prendersi una pausa dalla televisione e concentrarsi maggiormente nello studio e dedicarsi alla cultura.

C’è chi dice che Ilary possa riprendere lo studio nella facoltà di Scienze della Comunicazione, che ha dovuto interrompere prima di sposare Francesco. Intanto continua a stare lontana da Roma, viaggiando con i suoi figli e scappando da sola in montagna. Ilary Blasi ha recentemente lasciato Cortina, dove ha passato alcuni giorni di vacanza e spensieratezza con amici, ma a Sabaudia il suo ex Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi sono stati fotografati a stretto contatto l’uno con l’altra.

Ilary è pronta a rivoluzionare la sua vita, in particolare il suo aspetto fisico mentre inizia la sua nuova vita da single. Francesco Totti invece sembra che abbia deciso di intraprendere una nuova vita accanto alla 35enne Noemi Bocchi. “Ilary Blasi sembra infastidita dai commenti che affermano di assomigliare molto alla nuova fiamma dell’ex marito“, riporta il Tgcom24, parlando della volontà della conduttrice di cambiare aspetto.

Ilary ha già accorciato i capelli al ritorno dalla Tanzania, ma potrebbe sorprendere tutti con un nuovo taglio o colore nelle prossime settimane. È particolarmente dispiaciuta per l’accostamento a Noemi Bocchi, perché la nuova compagna di suo marito è molto più giovane di lei e ha lunghi capelli biondi, e ricorda al pubblico proprio la giovanissima Blasi 20 anni fa quando conquistò Totti con i suoi lunghi capelli biondi e il suo bellissimo aspetto.

Di recente, la loro sorprendente somiglianza ha causato una polemica pubblica, quando è circolata online una foto di Totti che sembrava baciare Noemi. In realtà le persone nella foto erano Francesco e Ilary, ma la grande somiglianza tra la conduttrice e la 35enne romana aveva tratto in inganno molti e spinto i più a credere alla falsa storia, poiché, ad oggi, non ci sono foto di Totti insieme a Noemi.