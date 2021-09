Il calciatore Hulk aspetta il 4° figlio: la madre è la nipote della sua ex moglie

Il calciatore brasiliano Givanildo Vieira de Souza ha annunciato che la moglie Camila Souza, nipote della sua ex moglie, è in attesa del suo quarto figlio. Givanildo, che è stato soprannominato Hulk a causa della sua straordinaria somiglianza con l’attore americano Lou Ferrigno che negli anni settanta aveva interpretato il famoso personaggio dei fumetti nell’omonima serie televisiva, è stato sposato per 12 anni con la zia della sua attuale compagna.

La notizia è stata annunciata tramite un post sul profilo Instagram ufficiale del calciatore con una foto dell’uomo che mostra una immagine dell’ecografia a fianco della nuova moglie, la 32enne Camila.”Oggi, con un cuore pieno di gratitudine verso Dio, vengo a condividere con voi che per la quarta volta sono stato benedetto con un altro figlio“, ha scritto il calciatore. “Il mio cuore trabocca di felicità, posso solo dire grazie Dio“.

Hulk è già padre di tre altri figli, due maschi ed una femmina di nome Ian, Thiago ed Alice, avuti dal primo matrimonio con la 33enne Iran Ângelo de Souza e che sono i cugini della sua attuale moglie. Durante i 12 anni di matrimonio con la ex moglie Hulk è stato lo zio acquisito di Camila.

La fine del matrimonio tra i due fu annunciata a luglio del 2019, e pochi mesi dopo a dicembre dello stesso anno i media svelarono la relazione tra l’uomo e la nipote della ex moglie. “E’ stato Hulk stesso a rendere la notizia pubblica perché non ha niente da nascondere”, disse all’epoca il suo portavoce. “La sua posizione è essere trasparente, e vuole evitare menzogne e commenti maliziosi“. La coppia è convolata a nozze a settembre dello scorso anno, a poco più di un anno dal divorzio.

Hulk è un attaccante dell’Atlético Mineiro e della nazionale brasiliana ed ha militato in passato nel Porto, con il quale ha vinto la UEFA Europa League 2010-2011, e nello Zenit San Pietroburgo. Dal 2016 è entrato a far parte della rosa dello Shanghai SIPG, diventando uno dei giocatori più pagati al mondo a fianco di Ronaldo e Messi, mentre a partire da gennaio 2021 è tornato in Brasile per l’Atlético Mineiro.