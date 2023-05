Il bizzarro fetish di Quentin Tarantino costato 10mila dollari

Da moltissimi anni ormai l’iconico regista Quentin Tarantino è oggetto di voci che lo vorrebbero un appassionato feticista, pettegolezzi alimentati anche dalle numerose riprese di piedi nudi presenti nelle sue pellicole. A confermare questi rumors la notizia che una donna avrebbe ricevuto dal 60enne una cifra sostanziale per soddisfare una sua fantasia.

Il regista americano avrebbe infatti ricompensato la donna, che lavorava in uno strip club, con una mancia a cinque cifre affinché lei acconsentisse a farsi leccare i piedi fino a che non fossero sembrati “prugne secche“. L’episodio è stato raccontato nell’episodio di giovedì del podcast “Get in the Car” da un uomo di nome Lowlife, un membro senior dello staff del locale notturno di Hollywood Crazy Girls che da anni lavora in strip club.

Il due volte vincitore dell’Oscar, secondo quanto riferito, ha dato ad una ballerina ben 10mila dollari per succhiarle le dita dei piedi e leccare “la parte inferiore“. Nel programma, Lowlife ha raccontato che Tarantino visitò un club in cui lavorava e chiese una stanza VIP con una ballerina con le “più grandi te**e” e “più grande cu*o“.

Lowlife ha rivelato di aver guardato “per curiosità” la bizzarra interazione di Tarantino con la donna, da lui non identificata, tramite un monitor di sorveglianza. “Lui era seduto, lei stava per togliersi il top“, racconta. “E lui si è alzato, l’ha buttata a sedere, le ha tolto gli stivali uno per uno, entrambe le scarpe, ha iniziato a leccarle la pianta dei piedi, succhiandole le dita“.

Dopo circa 30 minuti, Tarantino si è fermato, quando le dita dei piedi della ballerina sembravano “come… hai presente quando fai un bagno? Come le prugne“. Lowlife, che non ha specificato quando o dove sarebbe avvenuto il fatto, ha quindi rammentato che il regista avrebbe dato 10mila dollari alla donna come mancia.