Il bambino di Aurora Ramazzotti è maschio. Grande gioia per Eros e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno passato una grande domenica piena d’amore. Una sensazione molto forte è presente durante la loro festa nazionale: il baby shower. Il baby shower rivela al mondo il sesso del nascituro. È un bambino maschio. Ad annunciare l’evento su Instagram la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

Siamo lieti di aggiungere una foto della gioiosa riunione della famiglia. Instagram per catturare e condividere momenti indescrivibili sui social network. Aurora Ramazzotti ha detto: “Grazie a tutti. Vi vogliamo bene”. Al baby shower di Aurora Ramazzotti, oltre ai futuri nonni, erano presenti anche amici intimi e parenti importanti per la famiglia. Una dedica speciale di Aurora Ramazzotti anche a Sara Daniele: “Mia sorella, che hai organizzato questa splendida giornata, ti voglio bene”.

Aurora Ramazzotti era splendida in abito viola, che è tradizionalmente considerato un colore sfortunato nel mondo dello spettacolo. Aurora Ramazzotti ha confermato di aver sentito il bisogno di capire di più su ciò che sta accadendo in questo momento durante la sua gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è sempre mostrata molto diretta e trasparente, il che può essere sia un bene che un male.

Aurora Ramazzotti ha dichiarato: “Portare me stessa sui miei canali è diventato un po’ un’arma a doppio taglio, quindi sto cercando di calibrare il mio comportamento alla luce di ciò che mi sta accadendo. Mi sembra di non essere in grado di comunicare bene e tutto mi sembra superfluo”.

Aurora Ramazzotti ha messo le cose in chiaro sulle voci sulla sua gravidanza condividendo un video esilarante in cui commenta tutte le fake news che ha sentito nel corso degli anni. Fino a quando Goffredo Cerza ha commentato con un: “Guarda che tette…” con tono di sorpresa. Il sesso del bebè è stato rivelato con un gender reveal organizzato oggi pomeriggio, 2 ottobre, da Sara Daniele, l’amica più fidata di Ramazzotti ha lavorato con un organizzatore di eventi professionista per garantire che l’evento si svolgesse senza intoppi.