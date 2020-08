Ignazio Moser smentisce di essere in crisi con Cecilia Rodríguez: "Sono delle put***ate"

Nelle ultime settimane si sta parlando di una crisi sentimentale tra Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez, i due ragazzi che si sono conosciuti durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip“, ai tempi condotto da Ilary Blasi e dal direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini.

A lanciare per primo questa indiscrezione è stato “Dagospia“, con il sito diretto da Roberto D’Agostino che ha annunciato la separazione tra Ignazio e Cecilia dopo una dura lite avvenuta a Porto Cervo. Come se non bastasse, dopo questa violenza discussione, l’ex ciclista si sarebbe consolato con l’attrice Anna Safroncik, conosciuta durante un momento di relax al Billionarie, la discoteca fondata da Flavio Briatore.

La smentita di Ignazio Moser

Dapprima questa notizia viene allontanta dal sito “361Magazine“, in cui dichiara che non c’è nessun fondo di verità su un presunto flirt tra Ignazio Moser e Anna Safroncik: “La smentita arriva da alcuni testimoni presenti al Billionaire di Porto Cervo, dove Ignazio Moser avrebbe trascorso una serata tra amici e colleghi, tra i quali anche la bella attrice televisiva”.

Come se non bastasse anche Ignazio Moser ha voluto allontanare le ultime voci su una crisi con Cecilia Rodríguez. Infatti, con alcune storie molto polemiche fatte sul proprio profilo Instagram rivela: “Sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che chiamarle false è quasi poco. Sono delle gran put***ate e chiedo a tutti questi gran personaggi che si definiscono giornalisti a informarsi meglio prima di dire certe cose e se ci sarà qualcosa da dire lo farò io”.

Da parte di Cecilia Rodríguez invece non c’è stata ancora nessuna dichiarazione su queste ultime voci su Ignazio Moser. Intato i due stanno passando le vacanze separate, poiché la showgirl argentina si trova a Ibiza insieme alla sorella Belén, mentre Ignazio ha deciso di rimanere nella tenuta del padre Francesco per aiutarlo nella raccolta dell’uva a settembre.