Ignazio Moser rinuncia al reality "L’Isola Dei Famosi"?

L’ex ciclista Ignazio Moser è diventato famoso e conosciuto per aver partecipato nelle vesti di concorrente alla seconda edizione del reality show di Canale 5 “Il Grande Fratello Vip” dove ha avuto la possibilità di conoscere la sua attuale fidanzata: Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e al tempo fidanzata con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte. Cecilia ed Ignazio, dopo aver vissuto un momento di forte crisi la scorsa estate, sono ancora felicemente fidanzati.

Da ormai diverse settimane sono numerose le voci che vogliono Ignazio come nuovo concorrente del programma televisivo condotto da Ilary Blasi e con opinionisti la cantante Elettra Miura Lamborghini e il noto influencer Tommaso Zorzi “L’Isola dei Famosi”. Ignazio, secondo queste indiscrezioni, dovrebbe infatti sbarcare in Honduras proprio verso la fine di aprile per movimentare le dinamiche del reality show, molto amato ed apprezzato come dimostrano i buoni ascolti, e allargare il cast.

Nelle ultime ore però sono circolate in rete diverse indiscrizioni circa un possibile rifiuto da parte dell’ex ciclista che potrebbe aver deciso di non partecipare al reality show di canale 5 per volere della sua amata fidanzata, come riportato dal sito “Libero Quotidiano”. Secondo una cara amica della coppia, Cecilia non avrebbe infatti particolarmente apprezzato l’ipotesi della partecipazione del suo fidanzato al programma televisivo di Canale 5 a causa della sua forte gelosia e del fatto che, proprio loro due, si sono conosciuti all’interno di un reality sho.

Queste le parole riportate nel sito di “Libero Quotidiano”: “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare“.

Al momento la notizia non è però stata confermata o smentita dai diretti interessati, quindi Ignazio potrebbe ancora essere uno dei nuovi concorrenti de “L’Isola dei Famosi”.