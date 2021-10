Ignazio Moser, problemi di salute: "Sto cercando di capire come curarmi"

Ignazio Moser ha bisogno di staccare la spina per un po’. E’ lui stesso a informare i suoi followers pubblicando una Story sul suo profilo Instagram. L’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” ha voluto avvertire i suoi fan che per qualche tempo resterà lontano dai social per poter capire meglio cosa gli stia accadendo.

Il compagno di Cecilia Rodriguez non specifica quale siano i sintomi del suo malessere, con molta probabilità vuole aspettare l’esito di esami più approfonditi per dare informazioni più chiare e sicure. Le sue parole, comunque, fanno trasparire una certa preoccupazione che non è sfuggita al popolo del web.

L’annuncio social di Ignazio Moser

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi” per poi aggiungere: “Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni“. Così ai fan non resta che attendere i prossimi giorni quando la situazione sarà più chiara, anche se è inevitabile non leggere tra le righe del messaggio un po’ di ansia nell’attesa di conoscere i risultati degli esami, come è normale che sia.

Sicuramente questo annuncio ha allarmato non poco i suoi followers che gli hanno dimostrato tanto affetto cercando di minimizzare il tutto. L’ultimo post di Moser su Instagram lo vede alla guida di una Ferrari rosso fiammante e nel video pubblicato si vede l’ex ciclista intento ad affrontare una bella sbandata che riesce senza problemi a controllare.

La sua storia con Cecilia Rodriguez sta continuando a gonfie vele, tanto che tempo indietro si parlava anche del desiderio della coppia di diventare genitori. Al momento, però, la priorità per Moser è sottoporsi a tutti i controlli del caso per poter tornare sui social quanto prima con bellissime notizie per il suo seguito di affezionati.