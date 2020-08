Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez? Lei gli lancia una frecciatina

Da quando si sono lasciati, ormai alcune settimane fa, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sono mai più visti e hanno condotto vite separate in località di vacanza completamente diverse. E se all’ex ciclista sono state attribuite diverse nuove fiamme – da Anna Safroncik (dalla quale però il flirt è stato smentito) a Diletta Leotta, per finire con la modella argentina Caterina M. Bernal – il nome della sorella minore di Belen non è stato invece accostato a quello di nessun uomo.

Cecilia e Belen Rodriguez in barca tra sensualissimi balli e frecciatine

La modella attualmente si trova proprio in compagnia della sorella. Belen Rodriguez, infatti, è rientrata da Ibiza e si è recata a Capri assieme a Cecilia. Proprio qui le due ragazze hanno dato vita a un siparietto comico che tuttavia sembrava nascondere una frecciatina diretta proprio a Ignazio (e forse anche a Stefano De Martino, ormai ex marito di Belen, nonché padre di suo figlio Santiago).

Sì, perché le sorelle Rodriguez, in barca per una gita al largo di Capri, si sono messe a ballare e cantare alcuni motivetti in spagnolo che parlavano di amore e tradimento. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la strofa di una delle canzoni recitava: “Porque su novio a ella la enganaba”, ovvero in italiano: “Perché il suo ragazzo la ingannava”.

Subito dopo aver pronunciato questa frase, Cecilia Rodriguez si è messa a ridere e ha chiesto alla sorella di cambiare canzone. “Ora canto un’altra canzone, non va bene questa!” sono state le sue parole. Belen si è subito mostrata comprensiva e le due sorelle, più complici ed affiatate che mai, si sono subito messe a ballare dei brani decisamente più allegri. Il tutto sotto gli occhi esterefatti e ammirati degli aitanti marinai che le hanno accompagnate durante la mini crociera al largo dei celebri Faraglioni.