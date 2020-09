Ignazio Moser, flirt con la Bernal che esce allo scoperto: "Mi ha detto che era single"

La crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha riempito pagine e pagine di cronaca rosa e siti di gossip. Anche se sembra che ormai sia sono un lontano ricordo, continuano a trapelare particolari su presunti flirt di Moser durante il periodo che lo ha visto allontanarsi dalla bella modella argentina.

A parlare ora è Caterina Bernal, anche lei bellissima modella di origini argentine, che sembrerebbe aver fatto perdere la testa a Ignazio. Decide ora di vuotare il sacco e chiarire una volta per tutte cosa c’è stato tra loro, compresa la posizione di Cecilia Rodriguez in merito: sì, perché la Bernal svela anche che la sorella di Belen era al corrente di questo flirt.

Caterina Bernal racconta i particolari della conoscenza con Ignazio Moser

“Mi ha raccontato che era single“, ha esordito Caterina riferendosi al primo incontro con Moser avvenuto in un locale molto famoso della Sardegna. Lì i due hanno ballato insieme e si sono scambiati il numero di telefono e dopo questo Ignazio ha iniziato un corteggiamento serrato – tra like e una miriade di messaggi – fino ad arrivare a prometterle di raggiungerla a Madrid una volta terminati gli impegni di lavoro a Lisbona.

Lei afferma di non aver saputo chi fosse Ignazio Moser e tanto meno della sua storia con la Rodriguez, ma una volta che la loro crisi ha raggiunto le copertine dei maggiori settimanali di gossip, la Bernal si è ritrovata dentro alla storia e contemporaneamente Cecilia ha iniziato a chiedere i particolari di questa conoscenza.

Caterina non ha esitato un momento e ha rivelato cosa fosse successo tra lei e Ignazio. Secondo il racconto della modella nessuna storia iniziata, nemmeno un bacio tra loro: “Una conoscente comune mi ha chiesto se fosse tutto vero, lei voleva saperlo. Io ho confermato. Non è mica colpa mia se si è presentato da single con me”. La storia tra i due non sarebbe decollata per i sensi di colpa di Ignazio verso Cecilia, questa almeno l’interpretazione della Bernal e sul bacio mancato rivela: “Perché in quel momento non ho voluto io”.