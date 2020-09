Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si stanno riavvicinando? I rumors sulla cena a lume di candela

Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez potrebbe non essere davvero finita. I due si sono lasciati lo scorso agosto quando lei, infuriata, è andata via dalla Sardegna, lasciando lui a godersi una vacanza da single. Da quel momento Ignazio e Cecilia non si sono mai più incontrati: un po’ perché probabilmente hanno voluto evitarlo, un po’ perché hanno trascorso il resto dell’estate in località di vacanza diverse.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a cena insieme? Gli indizi su Instagram non sfuggono ai fan

Se infatti Ignazio è stato a lungo in Portogallo per registrare una pubblicità, Cecilia ha trascorso gran parte delle vacanze con i fratelli Belen e Jeremias. Ma adesso è arrivata la resa dei conti, il momento di capire se la loro storia può continuare o se prenderanno strade diverse. Sì, perché sia Moser che la più piccola delle Rodriguez sono tornati a Milano, dove vivono.

E in città incontrarsi è stato inevitabile. Ma c’è di più, perché i follower più attenti hanno notato alcuni indizi che fanno pensare a una cena a lume di candela in un romantico ristorantino del capoluogo lombarlo. Cecilia, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in ascensore: vestita di tutto punto, la ragazza si stava recando fuori a cena.

Un’ora dopo, Ignazio ha pubblicato una foto della sua cena, ovvero un piatto di salmone. Fin qui nulla di particolare, se non fosse che nello scatto si intravedono due bicchieri e la luce soffusa di alcune candele. Difficilmente, dunque, l’ex ciclista trentino era a cena assieme a un amico. Del resto il portale Dagospia aveva già preannunciato che i due ex fidanzati si stavano sentendo nuovamente.

“Potevano due celebrità del calibro di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non riservarci un colpo di scena in questa virulenta fine estate?” si leggeva sul portale. “Dopo litigi, tira e molla continui e addii definitivi, la coppia più trucida del Just Cavalli di Porto Cervo sta per ricomporsi”.

Di certo, se davvero c’è stato un riavvicinamento, questo non si è tradotto in un ritorno di fiamma ufficiale. Cecilia, infatti, per la prima volta in questi ultimi anni è sbarcata al Festival del Cinema di Venezia rigorosamente sola.