Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono riavvicinati? L’indiscrezione

In questa stramba estate 2020, il gossip nostrano ha parlato a lungo della separazione tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L’ex ciclista e la modella argentina si erano conosciuti due anni fa nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora non si erano più lasciati. Almeno fino allo scorso agosto, quando a Porto Cervo è esplosa la crisi che pare fosse nell’aria già da tempo.

Riavvicinamento tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez?

Così Cecilia ha fatto le valigie, lasciando Ignazio a godersi da solo la vacanza in Sardegna che avevano prenotato insieme. Moser tuttavia non è apparso più di tanto affranto e su di lui sono trapelati molti rumors e pettegolezzi a proposito dei presunti flirt con l’attrice Anna Safroncik (smentito dalla diretta interessata), la conduttrice Diletta Leotta e un’altra modella argentina, Caterina M. Bernal.

Al contrario, Cecilia ha trascorso il Ferragosto con il fratello Jeremias e la nuova fidanzata di lui, Deborah Togni, per poi negli scorsi giorni raggiungere Belen a Capri. Nel frattempo, Ignazio si trova ancora in Portogallo per registrare un’importante campagna pubblicitaria. I due, insomma, oltre che sentimentalmente, sarebbero lontani anche geograficamente. L’amore è finito, dunque?

In realtà sembrerebbe di no. Il portale Dagospia, infatti, fa sapere che tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento. Ignazio e Cecilia si starebbero risentendo (ma non vedendo, visto che lui non è ancora tornato dal Portogallo). Non sappiamo se è vero, ma un altro giornalista ben informato, ovvero Gabriele Parpiglia di ‘Chi’, è pronto a giurare che i due ex gieffini alla fine torneranno insieme.

“Sì, torneranno insieme Ignazio e Cecilia!” ha scritto su Instagram Parpiglia, che è anche amico intimo sia di Ignazio che di Cecilia. Il giornalista e scrittore ha spiegato infatti che nonostante i grossi problemi che ci sarebbero tra loro, di cui tempo fa gli ha parlato lo stesso Moser, negli occhi del ragazzo ha visto ancora un grande amore per la sua Cecilia.