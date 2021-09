Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez rompono il letto: "Lei era arrapata!"

Amatissimi dai loro fan, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono una delle coppie più spiritose e divertenti di Instagram. Sui loro rispettivi profili, infatti, la sorella minore di Belen e il fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip 2 amano scherzare e mostrare ai followers la loro vita quotiana, che è quella di due fidanzati qualunque che vivono insieme e oltre che innamorati sono molto affiatati.

E nelle ultime ore sui profili di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez a tenere banco è stato un esilarante siparietto che ha avuto come oggetto un piccolo incidente avvenuto ieri sera. Le doghe del letto della coppia sono letteralmente crollate e i due fidanzati, ridendo a crepapelle, hanno comunicato l’incidente ai fan mentre erano ancora ribaltati sul letto ormai rotto.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez fanno saltare le doghe del letto: il siparietto di lui

In un video pubblicato nelle Stories del suo Instagram, si sente Ignazio Moser che dice: “Fu così che il nostro letto se ne andò”. Poi, riferendosi al cagnolino che la coppia ha adottato da poche settimane, il 29enne trentino ha aggiunto: “Ercolino sarà o colpa tua o della mamma arrapata?”. Ovviamente si trattava di uno scherzo che lasciava intendere come l’incidente potesse essere stato causato da una intensa attività sessuale.

Stamattina, tuttavia, Cecilia Rodriguez è intervenuta per chiarire la cosa e spiegare che il letto non si è rotto di certo per via dei suoi bollenti spiriti. “E’ stata una nottata tranquilla, siamo riusciti a sistemare il letto” ha spiegato la modella di origini argentine.

“Non so perché siete tutti malpensanti” ha protestato ridacchiando. “Volete sapere la verità? Sono salita sul letto a fargli un po’ di solletico, a noi piace divertirci così” ha concluso. Probabilmente è vero, ma potrebbe essere vero anche il contrario, visto che la coppia non ha mai fatto mistero della passione che la lega.