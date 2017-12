Ignazio Moser e Cecilia Rodrìguez passano le vacanze con Giulia De Lellis e Andrea Damante

La coppia più discussa della seconda edizione del Grande Fratello Vip sta continuando la propria relazione amorosa, anche se in molti non ci avrebbero scommesso un centesimo sul loro rapporto. Infatti Cecilia Rodrìguez è entrata nella casa da fidanzata, poiché era impegnata con Francesco Monte, ma nel reality show si è innamorata di Ignazio Moser, decidendo di lasciare quindi l’ex tronista di Uomini e Donne

I due ragazzi all’interno della Casa hanno stretto dei rapporti di amicizia molto importanti, ma si sono legati soprattutto alla influencer Giulia De Lellis, e nemmeno fuori dal reality show i loro rapporti si sono incrinati, poiché continuano ad uscire insieme ai loro rispettivi fidanzati, come ci si può notare sui loro profili di Instagram.

Infatti Cecilia Rodrìguez nella giornata di ieri ha pubblicato una storia sul social network di Instagram, e scherzando con Ignazio Moser dice: “Mi vuole ammazzare, non mi sopporta più. Mi vuole buttare dalla montagna”. La cosa che notano i fans però che i due non sono soli, poiché in loro compagnia ci sono sia Giulia De Lellis che il dj Andrea Damante.

Successivamente anche Ignazio Moser ha creato una storia su Instagram, e parlando con Giulia De Lellis rivela di essere finalmente con la sua “sorellina”. Questo fa capire che tra i due c’è un rapporto molto bello di amicizia, che è nato nella casa del Grande Fratello Vip ma che sta continuando anche dopo il reality show, ed anche Andrea Damante sembra aver stretto un bel rapporto d’amicizia con Ignazio Moser.

Anche se Ignazio Moser e Andrea Damante si conoscono solamente da poco tempo, tra i due si è instaurato subito un bel rapporto di amicizia, e stanno approfittando di questa vacanza nel trentino per approfondire ancora meglio i loro rapporto, passando il maggior tempo possibile durante queste feste.