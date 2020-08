Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la rottura sarebbe colpa di Diletta Leotta

Com’è noto a chi segue le vicende dell’ormai ex coppia formata da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, prima di lasciarsi definitivamente, i due avevano avuto una crisi durata una decina di giorni che si era poi conclusa quando l’ex ciclista trentino aveva deciso di riprendersi la sua Chechu (questo è il soprannome della sorella minore di Belen) raggiungendola a Verona, dove la modella si trovava in vacanza assieme al fratello Jeremias e a Deborah Togni, la nuova fidanzata di lui.

Ciò avveniva all’incirca due settimane fa. Una volta riconciliatisi, Ignazio e Cecilia erano partiti alla volta della Sardegna, dove avevano prenotato le vacanze.

Ignazio Moser e i complimenti a Diletta Leotta: Cecilia Rodriguez furibonda

La coppia era arrivata sull’isola da neanche due giorni, quando Cecilia ha fatto le valige ed è tornata dalla sua famiglia, lasciando Ignazio in compagnia dell’amico Andrea Damante.

A quanto pare la sera prima della partenza della modella argentina, lei e Ignazio avevano avuto una fortissima lite al Just Cavalli di Porto Cervo. Lite cui avevano assistito numerosi testimoni.Il settimanale Oggi ha svelato il presunto motivo della lite, ovvero Diletta Leotta.

Stando a quanto il giornalista Alberto Dandolo scrive nella rubrica “Pillole di gossip” del noto settimanale, al tavolo della coppia quella sera c’era anche la giornalista sportiva, tornata single dopo la fine della relazione con il pugile Daniele Scardina (che pare stia facendo carte false per tornare con lei).

E Ignazio avrebbe manifestato un grande interesse nei suoi confronti. Interesse che avrebbe giustamente fatto infuriare la gelosissima Cecilia. “Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta” rivela Dandolo.

E ancora, il giornalista spiega: “Complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione non avrebbe mai staccato gli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.