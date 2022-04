Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez da urlo al Summer Soccer Stars

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez infiammano il Summer Soccer Stars. Ci sarà anche l’ex tronista Andrea Damante all’evento di mercoledì 1 giugno a Roseto degli Abruzzi, pronto a diventare meta di big dello spettacolo e dello sport. Francesco Totti, Fabio Galante, Dario Bandiera, Sébastien Frey, Ronn Moss e l’ex Temptation Island Alessandra Sgolastra. Sono soltanto alcuni dei personaggi illustri che parteciperanno all’evento Summer Soccer Stars, organizzato da Nardone Eventi, all’insegna di solidarietà e divertimento. La kermesse, patrocinata da Regione Abruzzo e comune Roseto degli Abruzzi, prevede una partita di calcetto con le star al palasport Palamaggetti (ore 18) e successivamente un Gran Galà Dinner in un hotel four stars.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno protagonisti assoluti dell’evento abruzzese. I due ‘paladini’ della televisione si sono conosciuti e innamorati 3 anni fa durante il “Grande Fratello Vip”: il sentimento che li lega è ancora solido e tenace e continua a far incetta di like e commenti sui vari canali social. Entrambi saranno presenti alla competizione sportiva di mercoledì 1 giugno nella costa abruzzese, location da sempre ambita dell’estate italiana, e in seguito alla cena di gala in cui potranno gustarsi del buon cibo e della buona musica.

E’ già carico sui social l’ex tronista Andrea Damante, dj e influencer con più di 2 milioni di follower, che promette grande spettacolo e divertimento a Roseto degli Abruzzi: “In data 1 giugno vi aspetto a Roseto degli Abruzzi per una partita di calcio a 5 a scopo benefico. Ci saranno con me un sacco di atleti sportivi e vip televisivi tra cui Francesco Totti. Non mancate a questo evento, ci divertiremo un sacco, il tutto all’insegna di sport, divertimento e beneficenza”.

Parte del ricavato della kermesse Summer Soccer Stars sarà devoluto in beneficenza per l’acquisto di attrezzature sanitarie come defibrillatori, elettrocardiogrammi ed ecografi, e quale donazione alla casa famiglia Madre Ester di Scerne, a diverse associazioni abruzzesi (in particolar modo di Roseto degli Abruzzi) che si prendono cura di ragazzi e bambini disabili, e a famiglie in gravi difficoltà economiche. Insomma, una bella occasione per vivere una serata in allegria e sposare il fondamentale concetto di solidarietà.

Non mancheranno sketch comici (su tutti l’imitatore Gianfranco Butinar) e live music con il gruppo musicale Le Ombre. Di seguito sveliamo alcuni dei personaggi che prenderanno parte alla manifestazione Summer Soccer Stars 2022: Francesco Totti, Nicola Ventola, Antonio Chimenti, Fabio Galante, Sebastian Frey, Vincent Candelà, Fabrizio Ravanelli, Carlton Myers, Andrea Damante, Ignazio Moser, Giordano Mazzocchi, Ronn Moss, Luigi Mastrangelo, Dario Bandiera, Gianluca Impastato, Nicolò Schira (Calciomercato), Max Cavallari… e tanti altri.