Ignazio Moser, compleanno tra feste e desideri: "Ne ho tre in particolare"

Ignazio Moser ha compiuto 28 anni e ha festeggiato il suo compleanno insieme alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, conosciuta durante il “Grande Fratello Vip” quando lei era ancora legata a Francesco Monte. La passione tra i due è scoppiata all’improvviso e non hanno potuto fare a meno di viverla, lasciandosi alle spalle tutto il resto.

Ignazio, quindi, è tornato a Trento dalla sua famiglia e ha festeggiato con loro, li hanno raggiunti anche i genitori di Cecilia con il piccolo Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino. Doppia festa per lui che, oltre ai festeggiamenti in famiglia all’ora di pranzo, ha voluto organizzare una festa anche con gli amici. Così, nella serata del 14 luglio – il giorno del suo compleanno – ha spento le candeline con tutta la sua compagnia.

Ignazio Moser festeggia i suoi 28 anni con 3 desideri

Durante i festeggiamenti, Ignazio ha confessato di avere tre desideri che vorrebbe diventassero realtà. Chi si aspetta sogni romantici e dichiarazioni d’amore rimarrà deluso, i desideri che il figlio del grande Moser ha espresso riguardano beni materiali e pure parecchio costosi: “Un jet privato, una Lamborghini e una casa a Ibiza”.

Insomma, quando Ignazio desidera, desidera alla grande. Ma poi riguadagna dei punti con la sua fidanzata perché, voltandosi verso di lei, ride e confessa che gli bastano i mille baci della sua Cecilia. Insomma, la vena romantica non lo abbandona mai e dimostra quanto la coppia sia ancora unita e affiatata, infatti la Rodriguez non se lo fa dire due volte e, una volta spente le candeline, da un bacio sulla bocca al suo innamorato.

Poi, spronato da Cecilia: “Devi dire due parole per tutte le persone che sono qui e ti vogliono tanto bene, dai amore” , Ignazio inizia un discorso di ringraziamento per tutti i presenti che hanno dimostrato di volergli bene e di tenere a lui: “Ringrazio tutti voi che siete venuti perché era gratis. E ringrazio la Chechu perché mi sopporta tutti i giorni”.

Proprio in questo giorno speciale per Ignazio, lui e Cecilia si sono recati in un negozio di tattoo. Lei si è messa un piercing all’ombelico, mentre lui un buco all’orecchio nuovo fiammante.