Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodríguez: l’indiscrezione

Le ultime notizie su Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez non portano nulla di buono. Secondo Alessandro Rosica, che si fa chiamare su Internet con l’username di “Investigatoresocialofficial” ed è stato più volte ospite a “Mattino Cinque” condotto da Federica Paniucci, il figlio del ciclista Francesco avrebbe tradito la sua fidanzata con una ragazza non famosa nel mondo dello spettacolo.

“Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta” ma non fa il nome della persona per una questione di privacy: “Non mi sento di citare questa donna siccome è impegnata con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?”.

La notizia viene confermata anche da Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip ed ex collaboratore di Tommaso Zorzi, in cui ha commentato sotto al post di Alessandro Rosica rivelando che il tradimento ci sarebbe stato per davvero e, purtroppo per Cecilia, non sarebbe la prima volta.

La risposta di Ignazio Moser e Cecilia Rodríguez

Attualmente, ma come spesso fatto in passato, la coppia non ha voluto commentare le ultime voci sulla loro relazione sentimentale, ma la Cechu ha semplicemente pubblicato una loro foto sulle sue storie di Instagram. In questa circostanza, come si può vedere anche sul sito di “Isa & Chia“, i due si mostrano più uniti che mai smentendo, almeno apparentemente, tutte le indiscrezioni piovute su di loro.

In una recente intervista per di più Cecilia ha parlato molto bene di Ignazio: “Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio”.