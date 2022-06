Ignazio Boschetto non si nasconde più: l’outing sconvolge i fan

Ascolta questo articolo

Il Volo è il famoso trio canoro ormai celebre in tutto il mondo. Reduci dalla prima tappa del loro tour 2022 all’Arena di Verona, hanno riscosso come al solito un grandissimo successo. Tuttavia a far parlare del celebre gruppo non è questa volta una delle loro tante performance entusiasmanti, ma una scottante rivelazione di un loro interprete, Ignazio Boschetto.

Il noto cantante si è lasciato andare per la prima volta a dichiarazioni sulla sua vita privata, lasciando senza parole i suoi tanti fan. Ha deciso finalmente di fare outing e rivelare a tutti chi è la sua nuova fiamma. Proviene dal mondo dello spettacolo e condividono tantissimi interessi comuni: ecco di chi si tratta.

La nuova fiamma di Boschetto

Ignazio Boschetto è uno dei tre cantanti del Volo, il noto gruppo salito alla ribalta in occasione di un talent show per ragazzini ‘Ti lascio una canzone’. Da allora il loro successo è stato inarrestabile e ha raggiunto l’apice con il trionfo a Sanremo nel 2015 con il brano ‘Grande amore’. Divenuti così celebri, l’opinione pubblica non ha potuto fare a meno di indagare a fondo anche in merito alla vita privata dei 3 interpreti.

Chiamato in causa sulla sua vita privata, Ignazio Boschetto ha deciso alla fine di confessare tutto. il 27enne bolognese ha ammesso di aver intrapreso una relazione amorosa con una bellissima ragazza. Proviene anche lei dal mondo dello spettacolo, parliamo della ballerina brasiliana, Ana Paula Guedes. I due si sarebbero conosciuti durante la pandemia e da allora sono diventati inseparabili da ormai 2 anni.

Dopo tanto tempo e molti rumors, alla fine il noto cantante ha sputato il rospo e ha ammesso di essere felicemente fidanzato. Con la sua fiamma le cose andrebbero a gonfie vele, anche perchè condividono tanti interessi comuni proveniendo sostanzialmente dallo stesso mondo. Chi sa se non li vedremo presto paparazzati in pubblico.