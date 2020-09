Ignazio Boschetto e Roberta Morise, quel ritorno di fiamma inaspettato

Da qualche settimana circolava la notizia di una rottura definitiva della love story tra il cantante de “Il Volo” Ignazio Boschetto e Roberta Morise. Una storia che aveva tutto il sapore dell’estate, dove i rumors e le varie foto in cui venivano ripresi insieme, si erano concentrati intorno alla metà di luglio.

Nonostante i due non abbiano mai fatto cenno sull’inizio della storia, tante fonti molto vicine alla coppia, avevano garantito che in effetti qualcosa c’era nell’aria tra i due. Poi tutto d’un tratto l’atteggiamento della coppia sembrava cambiato, soprattutto da parte del giovane cantante, portando i due ad una fine della loro conoscenza, in maniera repentina e prematura.

Ignazio e Roberta si trovavano entrambi a Cefalù, ma in poco tempo hanno poi deciso di trascorrere le vacanze in solitaria, senza mai più incontrarsi. Giunti alla fine delle vacanze però, dei nuovi risvolti hanno riacceso la curiosità dei tanti fan dei due ragazzi.

A rivelare questa nuova indiscrezione, ci pensa il rotocalco settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. Il settimanale infatti, rivela che in effetti Roberta e Ignazio pare si siano dati appuntamento a Cirò Marina (la cittadina di Roberta). Che i due abbiano deciso di fare pace, concedendosi una nuova possibilità? Difficile dirlo per il momento, complice anche la loro grande riservatezza in ambito amoroso.

C’è infatti da premettere che in più occasioni la Morise ha dovuto fare i conti con una serie di fake, da parte del gossip. Non è poi così lontano l’episodio dove venne associata con il noto cantante Eros Ramazzotti; in seguito lo stesso Eros affermò che tra lui e la Morise vigeva solo un rapporto di profonda amicizia e nient’altro.

Intanto sul fronte lavorativo Roberta ha ancora un futuro incerto, soprattutto dopo il mancato rinnovo del contratto per presentare il programma “I fatti vostri“, insieme a Magalli. Dopo due anni di conduzione dello show, la donna è stata poi sostituita da Samanta Togni, per volere dei vertici Rai. C’è anche chi ha dichiarato che dietro questo cambio di conduzione, ci sia stata la mano di Magalli, ma il presentatore ha in più occasioni smentito.