Ignazio Boschetto de "Il Volo" e Roberta Morise, fine della love story

Non sono durati molto a lungo insieme; si parla del noto cantante Ignazio Boschetto, del celebre trio de “Il Volo” e la presentatrice Roberta Morise. I due hanno infiammato le pagine di cronaca rosa a partire dalla metà di luglio, dove sembrava proprio che fosse nata una bellissima storia d’amore. Tempo qualche settimana e la fiamma che ha avvolto i due ragazzi si è spenta, durante il periodo di metà agosto.

Secondo quanto riportato da “Giornalettismo” infatti, sembra che la calabrese Morise (35 anni) e Boschetto (25) abbiano deciso di dare un punto alla love story, e pare che a dare uno stop a tutto, sia stato proprio il ragazzo. Non è ancora chiara la motivazione di tale rottura improvvisa, sta di fatto che il settimanale riporta di una continuazione delle vacanze, per entrambe le parti, in solitaria.

Non è la prima volta che la Morise si ritrova al centro dei pettegolezzi di cronaca rosa. Già in passato infatti la donna è stata affiancata con un altro personaggio molto famoso, anch’egli di professione cantante, ovvero Eros Ramazzotti.

Ai tempi fu lo stesso ex marito della Pellegrinelli a dover smentire il tutto, evitando che potesse diffondersi troppo una notizia non vera, affermando che tra i due regnava solo una bella e pulita amicizia. Sta di fatto che appena il cantante aveva dichiarato quanto sopra riportato, magicamente gli avvistamenti dei due insieme, erano improvvisamente cessati, segno che sotto sotto, qualcosa c’era.

Per quanto riguarda l’ambito lavorativo della presentatrice, sembra che nelle prossima stagione televisiva, la donna non affiancherà Magalli, nella conduzione del programma “I fatti vostri” bensì verrà sostituita da Samanta Togni. In molti hanno sostenuto che dietro questo cambio di presentatrice, ci sia in realtà Magalli, ma il presentatore smentisce il tutto affermando che in realtà è stata una decisione presa dai vertici Rai.