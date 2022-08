Ida Platano umiliata per il suo difetto fisico alle gambe: e lei le mostra per la prima volta..

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il programma Uomini & Donne condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Si tratta di un format molto seguito dagli italiani, che si appassionano molto alle storie che si creano tra i protagonisti. Dame e tronisti si corteggiano a vicenda, alla fine poi uno dei due fa il passo e decide se uscire o meno con l’altra metà. Non sempre le storie però continuano una volta che i concorrenti escono dalla trasmissione, diverse coppie sono scoppiate proprio nelle settimane successive alla chiusura della loro avventura a U&D.

In questo periodo anche la trasmissione condotta da Maria De Filippi ha lasciato il palinsesto chiudendo i battenti per questa stagione, questo in modo da lasciare spazio alla programmazione estiva. Gli autori stanno decidendo come far ripartire la nuova stagione e i protagonisti che ci dovranno essere. Alcuni protagonisti però anche a distanza di tempo fanno ancora parlare di sè, in questo caso si tratta di Ida Platano.

Ida Platano e la sua confessione

Chi segue con attenzione Uomini & Donne ricorderà sicuramente la dama del trono Over, Ida Platano. Si tratta di una delle protagoniste della trasmissione più amate dai fan, la quale diverso tempo fa venne prese di mira dagli haters che la presero in giro in quanto a loro dire era “denutrita come una persona del terzo mondo”.

Originaria di Brescia, in questi ultimi mesi la donna è tornata a far parlare di sè, e come al solito nei suoi confronti non sono mancate le critiche. A questo punto lei però non ci ha visto più e ha risposto per le rime a chi la criticava, soprattutto quando le è stato fatto notare un difetto fisico alle gambe.

“Ecco qua, questa sono io e queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto ad alcune mie foto.È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ne ho ancora molta da fare, giorno dopo giorno cerco di amarmi e rispettarmi sempre di più, non sempre è facile, ma si fa quel che si può. Spero di trasmettere sempre positività tramite le mie giornate e parole o almeno questo è il mio intento.Mi date sempre molto supporto e affetto e vi ringrazio moltissimo. Niente, questa sono io, con mille pregi e mille difetti” – così scrisse in un post Ida Platano mettendo a tacere gli haters.