Ida Platano smentisce le affermazioni di Sossio Aruta sulla gravidanza

Continuano a far parlare di loro anche dopo l’uscita da “Uomini e Donne Over“. Si tratta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la coppia che sta intrattenendo una relazione fra tanti alti e bassi. A complicare le cose giunge una notizia bomba sganciata dall’ex cavaliere Sossio Aruta. Il compagno di Ursula Bennardo ha parlato di una gravidanza riguardante la Platano.

Immediata è arrivata la smentita da parte della diretta interessata, che non ci ha pensato due volte a rivelare la sua verità. La notizia intanto ha fatto il giro del web e sono stati in tanti a pensare quanto sarebbe stato felice Riccardo di diventare papà per la prima volta. Infatti, per l’ex corteggiatore si tratterebbe del primo figlio, mentre per Ida del secondo perché già ne ha uno avuto da una precedente relazione.

La loro storia d’amore ha superato tanti ostacoli finora e per un periodo sembrava che dovessero lasciarsi. Adesso la coppia sta vivendo insieme la quarantena forzata e sembra che tutto proceda sereno. Ida intrattiene i suoi followers cucinando delle ricette in diretta e dando qualche consiglio su cosa mettere a tavola in questi giorni di isolamento.

La risposta in diretta della Platano sulla gravidanza che non c’è ha spiazzato i fan che erano convinti che anche lei volesse allargare la famiglia. Ma Ida ha tolto ogni dubbio e ha fatto intendere che sono ben altri i suoi progetti per il futuro. Cosa avrà mai in mente l’ex dama di “Uomini e Donne”?

Ida Platano vuole fare qualche passo avanti nella sua professione e desidera ampliare il suo salone per dare una nuova immagine e attirare altra clientela. Un progetto ambizioso, che accarezza da tempo e che pare sia pronta a tramutare in realtà molto presto. La gravidanza quindi può attendere, per il momento, avrà sicuramente molto da fare.