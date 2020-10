Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo Guarnieri e svela la verità sul presunto flirt con un uomo misterioso

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno fatto sognare milioni di telespettatori con la loro storia d’amore. Un amore nato negli studi di “Uomini e Donne” e che poi è proseguito anche fuori, tra forti alti e forti bassi. La loro storia è paragonabile alle montagne russe, con proposte di matrimonio alternate a liti furiose.

Oggi, tra Ida e Riccardo la storia è definitivamente naufragata e proprio quando tutto sembrava andare per il verso giusto, ecco che si sono definitivamente detti addio. Se la Platano qualche mese fa aveva lasciato intendere la separazione dal bel Guarnieri, quest’ultimo non ha mai proferito parola in merito. Adesso, a distanza di mesi, Ida ha rotto il silenzio e al magazine di “Uomini e Donne” ha raccontato come stanno le cose con Riccardo.

L’ex dama ha confermato che la storia è ufficialmente chiusa. Oggi lei e Riccardo non hanno più alcun tipo di rapporto, sebbene Ida abbia provato a cercarlo con chiamate e messaggi, ma lui non le ha mai risposto. Il loro ultimo contatto, risale allo scorso giugno. La Platano è apparsa dispiaciuta e delusa per il trattamento che il suo ex le ha riservato, difatti ha dichiarato: “Mi aspettavo maggiore cura nei confronti della nostra storia, perché è stata molto importante“.

La bella bresciana ha ammesso di essersi lasciata definitivamente la storia alle spalle e oggi si sente “forte e coraggiosa come un tempo“. Ida non ha nascosto di essersi rivolta ad una psicologa per superare la delusione, anche se i risultati, arriveranno col tempo. L’ex dama ha poi smentito il flirt che le scorse settimane le era stato attribuito, confermando che l’unico uomo della sua vita è suo figlio Samuele.

La persona con la quale è stata beccata a cena è solo un amico e quando ha appreso lo scoop, lei per prima si è fatta una bella risata. In merito alla trasmissione, ha dichiarato che non tornerà per il momento, ma “mai dire mai“. Ida continua ad essere una fan accanita di “Uomini e Donne” e guarda la trasmissione soprattutto perché c’è la sua amica Gemma.