Ida Platano racconta la separazione da Riccardo Guarnieri: "Ho toccato il fondo"

La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sta continuando a tenere sulle spine i telespettatori del trono over di “Uomini e Donne“, trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. I due, come abbiamo potuto notare nelle ultime puntate del dating show, sembra vogliano riprovarci nuovamente, grazie soprattutto al gesto fatto da Riccardo Guarnieri, che ha scritto una lettera alla sua ex fidanzata.

Ida Platano, in questi giorni, ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di “Uomini e Donne“. La dama ritorna a parlare di quando è stata lasciata da Riccardo, rivelando di aver sofferto molto per quella scelta. Proprio a causa di quella brutta batosta, Ida pare intenzionata a volerci andare con cautela con questo nuovo avvicinamento.

Le parole di Ida Platano

Inizialmente la dama parla del dolore provato a causa della sua separazione da Riccardo Guarnieri: “Per me le giornate non avevano un senso (…) tutto l’amore che ho provato per lui è stato sovrastato dal dolore. (…) notti insonni trascorse per lui, (…) non avevo voglia di vestirmi per andare a lavorare, la mattina mi svegliavo troppo tardi per portare mio figlio Samuele a scuola. Credo di aver toccato il fondo”.

Ida dichiara di aver aspettato per molto tempo un gesto da parte di Riccardo, ma ammette che non si sarebbe mai aspettata una lettera da parte sua letta dinanzi a milioni di telespettatori. La dama dichiara di essersi molto emozionata ascoltando quelle parole, anche se ci tiene a precisare di non aver sentito quelle parole nel profondo.

La donna rivela di essersi emozionata solamente per aver visto Riccardo arrivare alle lacrime, poiché lui essendo un uomo molto orgoglioso ha tirato fuori tutto il suo coraggio per compiere quel gesto. Nonostante questo, ammette di essersi commossa più per il gesto che per le sue parole.