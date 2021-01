Ida Platano parla per la prima volta del suo ex marito: "Non mi vergogno"

Ida Platano è stata indubbiamente una delle dame più popolari del trono over di “Uomini e Donne”. La sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri, ha fatto sognare milioni e milioni di fan. Un tira e molla estenuante, durato diversi anni, che ha poi portato la coppia a dirsi addio definitivamente, tra mille polemiche, accuse e tanta rabbia.

Riccardo è tornato a “Uomini e Donne” nelle vesti di cavaliere, ha raccontato la sua verità sulla fine della relazione con Ida, ha espressamente chiesto un confronto con lei, la Platano è arrivata, ma le urla e le accuse non hanno chiarito la situazione. Se il nome della Platano viene spesso accostato a quello di Guarnieri, Ida prima di lui ha un matrimonio alle spalle e un figlio.

Samuele, il bambino della dama che spesso viene nominato e che spesso compare nelle sue storie Instagram, è frutto dell’amore della Platano e di un uomo la cui identità rimane sconosciuta. Una storia, che Ida ha vissuto dopo la fine del suo matrimonio e dunque, Samuele non è figlio dell’ex marito. La dama si è sempre mostrata reticente nel parlare del suo passato e adesso, per la prima volta, ha rotto il silenzio sul conto del suo ex marito.

La Platano, sollecitata dai suoi followers, ha raccontato il suo passato con il suo ex, il cui nome è Francesco. Ida ha ammesso di non aver nessun tipo di problema nel raccontare la sua vita passata e così, attraverso delle storie Instagram, si è lasciata andare: “Non mi vergogno della mia vita, anzi è anche un piacere raccontarvela“.

La dama ha raccontato che tutto è nato come un amore adolescenziale e che poi si è trasformato in qualcosa di diverso e molto importante. “Quando ho conosciuto il mio ex marito, che si chiama Francesco, avevo 16 anni e, insomma, lui viveva già qua al nord. Lui ne aveva 22 invece, eravamo proprio ragazzini. Uno spera sempre che duri, però ci sono delle cose che iniziano, ci sono delle cose che finiscono“, queste le parole della donna.

La bella bresciana ha tenuto a sottolineare che tutti i passi importanti che ha compiuto con lui, li ha fatti senza interferenza alcuna da parte dei genitori. Difatti erano i due a voler proprio stare insieme, a prescindere dalla loro giovane età. Oggi, Ida e Francesco sono in ottimi rapporti, tanto che lei ama definire l’uomo come se fosse suo fratello.

Ida ha conosciuto la compagna attuale di Francesco, si sentono spesso e “Sono veramente contenta perché ci siamo sempre l’uno per l’altro“, ha dichiarato l’ex dama. Insomma, un matrimonio terminato pacificamente a differenza della storia con Guarnieri, che per stessa ammissione della Platano, è stata devastante.