Ida Platano, l’annuncio choc sui social: "Ecco cosa mi hanno detto i medici.."

Tutti conoscono in Italia il programma Uomini & Donne condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Si tratta di un format molto seguito dagli italiani, che si appassionano molto alle storie che si creano tra i protagonisti. Dame e tronisti si corteggiano a vicenda, alla fine poi uno dei due fa il passo e decide se uscire o meno con l’altra metà. Non sempre le storie però continuano una volta che i concorrenti escono dalla trasmissione, diverse coppie sono scoppiate proprio nelle settimane successive alla chiusura della loro avventura a U&D.

Chi segue con attenzione Uomini & Donne ricorderà sicuramente la dama del trono Over, Ida Platano. Si tratta di una delle protagoniste della trasmissione più amate dai fan, la quale diverso tempo fa venne prese di mira dagli haters che la presero in giro in quanto a loro dire era “denutrita come una persona del terzo mondo”. Una estate molto travagliata quest’ultima per Ida Platano, che ha voluto chiarire a cosa siano servite le recenti visite in ospedale.

Ida Platano, “in ospedale…”

La Platano è nota soprattutto al pubblico di Uomini & Donne per la sua storia molto movimentata con il tronista Riccardo, con il quale ha avuto anche dei confronti molto serrati in trasmissione. Al momento nella nuova stagione si aspetta di conoscere il ruolo che la Platano avrà, forse come opionionista.

In queste settimane, oltre agli insulti degli haters, a cui i vip devono purtroppo spesso far fronte, per Ida Platano ci sono state delle visite impreviste in ospedale. Come ha spiegato lei stessa sono stati i medici a consigliarle di sottoporsi a queste visite, la situazione era molto particolare.

“Non era mia intenzione farvi preoccupare, davvero. È iniziato tutto con delle emicranie fortissime, direi veramente… non le ho mai avute così. Da lì il mio medico quando mi visita mi dice di andare immediatamente al pronto soccorso” – così ha spiegato Ida Platano ai fan. La donna però non ha precisato bene che cosa le sia stato trovato e da cosa dipendesse il suo male. Sicuramente sarà lei stessa a chiarire il tutto prossimamente.