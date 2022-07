Ida Platano, l’annuncio a sorpresa fa impazzire i fan: "Ecco con chi sto.."

Ascolta questo articolo

Ida Platano è ormai da anni una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, nota soprattutto per il suo carattere molto forte e per le sue frequentazioni piuttosto turbolente. La sua storia più importante è senza alcun dubbio quella con Riccardo Guarnieri, il bel cavaliere tarantino con il quale le cose sono però miseramente naufragate in più occasioni.

Di recente la bella parrucchiera è stata beccata in compagnia di un altro volto noto della trasmissione. Si tratta di una persona con la quale è legata da un sincero sentimento di amicizia e, probabilmente, anche da un destino avverso in amore: ecco di chi parliamo.

Ecco con chi è stata vista

Oramai le due donne sono inseparabili, Ida e Gemma Galgani sono le protagoniste indiscusse del parterre femminile, titolo meritato dopo innumerevoli storie, loro malgrado, sistematicamente fallite. Ed è proprio con la veterana torinese di Uomini e Donne che Ida si è fatta ritrarre in un foto pubblicata su Instagram che testimonia il loro incontro fuori dallo studio del noto dating show.

Come si sa, le due dame sono finite da tempo sotto il mirino di Tina Cipollari, la celebre opinionista che non ha mai risparmiato aspre critiche ed ironie sulle due sfortunate (in amore) donne. Per questo non ha proprio potuto esimersi dal commentare questa reunion, naturalmente con il suo solito taglio ironico: “Fate bene a farvi compagnia visti i risultati”.

Ida Platano ha preferito stare al gioco mettendo like al commento ironico dell’opinionista, con la quale in trasmissione non sono però mancati duri scontri. La dama siciliana si è mostrata molto sorridente in compagnia della sua amica del cuore, allegata alla foto ha aggiunto questa didascalia: “Vi salutiamo, stiamo insieme, passiamo dei giorni insieme”. I fan non vedono l’ora di vederle di nuovo insieme a settembre, quando ricomincerà la nuova stagione del seguitissimo dating show.