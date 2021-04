Ida Platano è tornata nel parterre femminile del trono over di “Uomini e Donne“. La dama ha deciso di rimettersi in gioco e concedersi una nuova opportunità dopo la fine burrascosa della sua relazione con Riccardo Guarnieri. Ida e Riccardo hanno fatto la storia del trono over, sono state una delle coppie più amate, si sono presi e mollati continuamente, ma alla fine le cose non sono andate.

Guarnieri poi ha iniziato una nuova relazione con Roberta Di Padua e adesso vivono felici insieme. Ida si è portata dietro degli strascichi forti da questa relazione, non ha mai nascosto di essersi rivolta ad uno psicologo e oggi, sembra stare meglio. Tornata in trasmissione, la Platano ha ammesso che l’hanno colpita i cavalieri Luca e Marco.

Una storia Instagram della stessa dama, fa però pensare ad una nuova frecciata indirizzata a Riccardo. Ida ha condiviso una frase del romanzo di Francesco Sole, frase che per la sua storia, potrebbe apparire inequivocabile. “Tutti meriteremmo di avere accanto qualcuno che si accorga di come siamo dentro. L’uomo che ti ama non vuole cambiarti, sa accettarti per come sei, ti vuole per come sei“, questo quanto riportato.

La Platano non ha mai nascosto che Guarnieri non l’ha mai accettata fino in fondo, lamentando mancanze sotto tutti i punti di vista. Che il riferimento sia proprio al suo ex? Sicuramente se così fosse, la bella bresciana non si è del tutto lasciata alle spalle la storia. Non è detto che Guarnieri sia il destinatario di tali parole, ma tutto lascia pensare a lui.

Ida è sempre molto attiva sui social, difatti qualche giorno fa ha ammesso di aver fatto un incontro bellissimo. La sua amica Gemma Galgani è subito corsa a commentare, dichiarandosi felice per lei e per la serenità ritrovata. Sarà davvero così? Al momento i due ex stanno seguendo strade differenti, ma non si sa mai che qualche scontro social nasca. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.