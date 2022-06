Ida Platano, la foto l’hanno vista proprio tutti! Ora non può più nascondersi

Ascolta questo articolo

In Italia tutti conoscono la trasmissione televisiva “Uomini & Donne”. Si tratta del format Mediaset condotto da Maria De Filippi e che vede difronte tronisti e dame. Questi ultimi si corteggiano a vicenda e dopo un certo periodo di corteggiamento in studio le coppie che si formano possono provare ad uscire insieme una volta per vedere se realmente si sentono attratti una dall’altro. Non sempre le storie d’amore hanno un lieto fine.

Ci sono poi in studio degli opininisti, come ad esempio Tina Cipollari, che commentano tutto quello che accade all’interno delle coppie. La padrona di casa, la De Filippi, interviene spesso per moderare accese liti che si creano in studio, questo perchè appunto le storie tra le dame e i tronisti sono molto chiacchierate e seguite. Tra le dame famose c’è sicuramente Ida Platano. Sul suo conto ci sono importanti novità, vediamo di che si tratta. Da non credere.

Fan in apprensione

Secondo quanto riferiscono i giornali di gossip in queste ore, Ida Platano ha pubblicato una stories sui social in cui ricorda una intervista rilasciata a “Verissimo”, programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Proprio questo particolare ha fatto andare in apprensione i fan, che si sono fatti alcune domande.

Una di queste è se in un prossimo futuro Ida Platano sarebbe ancora protagonista di “Uomini & Donne”. Ida è diventata nota anche per la sua storia con il pugliese Riccardo: poche settimane fa i due hanno ballato in studio la loro canzone che gli ha fatti innamorare, ovvero “Fai rumore”.

Poii sui social la Platano ha avuto anche un pensiero per la sua amica Gemma Galgani. “Anche se siamo distanti la nostra amicizia rimarrà qui nel mio cuore. Sei la mia amica speciale, mi manchi. Mi manchi amica mia sappilo” – così ha scritto Ida sui suoi profili social, per poi congedarsi da lei con un “a presto”, segno forse che a breve Ida farà ritorno in trasmissione. La circostanza in questione smentirebbe anche l’addio di Gemma Galgani.