Ida Platano in abito bianco, il web esplode: nozze in vista?

L’ex dama del trono over di “Uomini e Donne”, Ida Platano e il suo Riccardo Guarnieri, anch’esso protagonista del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, hanno finalmente trovato l’intesa perfetta dopo anni di liti e discussioni. Proprio nel salotto dell’amore si sono conosciuti e innamorati, ma tra loro le cose non sempre sono andate per il verso giusto.

Finalmente la coppia, qualche mese fa, ha deciso di invertire la rotta e concedere una nuova possibilità al loro amore, con Riccardo che ha chiesto ad Ida di sposarlo e quest’ultima che dopo qualche titubanza iniziale ha accettato. Oggi Ida e Riccardo vivono felici la loro storia d’amore e nonostante la lontananza – lei vive a Brescia e lui in Puglia – stanno pian piano costruendo le basi per poter poi compiere il grande passo.

Attraverso i loro profili Instagram aggiornano i fan sull’andamento della loro relazione e appena possibile appaiono insieme, più felici e innamorati che mai. Dalle ultime Instagram storie di Ida, si è intuito che la Platano fosse in un atelier di abiti da sposa. Dapprima ha postato la storia che la vedeva in aereo, poi in Sicilia e infine ha soddisfatto la richiesta dei numerosi fan, di vederla con indosso il famoso abito da sposa.

Più bella che mai, la Platano ha mostrato ai suoi followers la foto e subito in molti hanno pensato che finalmente il grande passo fosse dietro l’angolo. Sono piovuti i commenti dei fan, i quali hanno sempre tifato per la coppia e ci hanno sempre creduto, anche quando tutto sembrava definitivamente naufragato e che nulla potesse più tornare come prima.

Ida non ha però chiarito il reale motivo della sua visita in atelier, anche se con molta probabilità si è trattato della realizzazione di un servizio fotografico. Riccardo in contemporanea ha postato una storia che lo ritraeva in palestra, sereno e tranquillo. Chissà che il grande giorno non sia per davvero dietro l’angolo e che Ida dopo aver indossato l’abito bianco non abbia deciso di accelerare i tempi.

D’altronde da quando Guarnieri le ha regalato l’anello, la Platano non lo ha mai tolto e in ogni foto o storia che pubblica, appare sempre con il gioiello al dito, segno questo che qualcosa di concreto tra i due bolle finalmente in pentola. Gemma potrà quindi essere testimone di nozze della sua amica, come più volte dichiarato.