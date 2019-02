Ida Platano di Uomini e Donne sente la mancanza di Riccardo Guarnieri: "Pensavo fosse il mio guerriero"

In una delle ultime puntate del trono over di “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi, Ida Platano è scoppiata in lacrime. La dama non sta vivendo un bel periodo, a causa della sua separazione con Riccardo Guarnieri. Più volte, anche negli studi di Canale 5, ha rivelato che credeva molto alla loro storia d’amore.

La dama è scoppiata in lacrime per aver visto ballare il suo ex compagno insieme a Roberta Di Padua, con la quale per il momento sta intavolando una conoscenza. Le lacrime che non è riuscita a trattenere Ida Platano, mentre Riccardo sembra aver già voltato pagina velocemente.

L’intervista di Ida Platano

La dama ha voluto rilasciare un’intervista al settimanale di “Uomini e Donne“. Ida rivela subito che ha sofferto nel vederlo tra le braccia di un’altra donna, poiché il tutto è successo troppo velocemente. Ci è rimasta male soprattutto perché non hanno mantenuto le promesse che si erano fatti quando stavano insieme.

In seguito, parla del ballo e della sua gelosia nei confronti di Riccardo Guarnieri: “Quando l’ho visto ballare con le altre mi sono sentita davvero morire. So che dalla vita uno non si deve aspettare nulla ma io ho sempre creduto nelle sue parole e nei suoi gesti. E’ stato tutto così strano: il mio amore era dall’altra parte dello studio e io ero una sconosciuta. Il suo sguardo non era quello che conoscevo, c’era come un muro davanti a noi e questa cosa ha limitato i miei comportamenti perché la mia paura era quella di essere rifiutata”.

Infine, la dama spende delle belle parole per Riccardo Guarnieri anche se si può notare una certa rassegnazione: “Pensavo che Riccardo fosse il mio guerriero ma è evidente che non lo sia perché non ha lottato fino in fondo per noi. Io lotto ogni giorno per quello che voglio e sono disposta a tutto”.