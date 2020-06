Ida Platano commenta la storia tra Gemma e Nicola dando la sua approvazione

Gemma Galgani è ormai una delle protagoniste di “Uomini e donne“. Di recente ha intrapreso una conoscenza con un ragazzo molto più giovane di lei. Il nuovo corteggiatore è stato conosciuto grazie al format che prevedeva l’utilizzo della scrittura, si presentò con lo pseudonimo di Sirius ed ha sempre detto di avere 26 anni.

Venuto allo scoperto, ha affermato di chiamarsi Nicola ed ha effettivamente dimostrato la sua età. La differenza di età fra i due è davvero notevole e ciò non ha lasciato indifferente il pubblico da casa e gli opinionisti del programma. Gemma ha infatti 70 anni e sono molti a pensare che Nicola sia lì solo per visibilità.

Anche Ida Platano, molto amica di Gemma sia dentro gli studi Mediaset che fuori, ha detto la sua in proposito, durante un’intervista per “Uomini e donne Magazine“. La donna ha dichiarato “Sono fermamente convinta che nel 2020 ognuno sia libero di fare ciò che vuole e agire come meglio crede, l’importate è che lo si faccia per la propria felicità (…). Non si può mai giudicare una persona senza conoscerla”.

L’ex protagonista di “Uomini e donne” sembra dunque aver preso le difese di Gemma. Le sue affermazioni sono motivate dal fatto che le due donne si sentono spesso per telefono e la Platano ha avuto l’impressione di sentire Gemma molto serena e davvero molto presa dal giovane Vivarelli. In ultimo la Platano ha preso anche le difese di Nicola.

Secondo Ida, infatti, anche il ragazzo sarebbe realmente interessato a Gemma: “Vedo che è interessato non solo all’esteriorità di Gemma ma prima di tutto alla sua personalità, a ciò che di bello ha dentro di sé. E per me non esiste cosa più importante“. La Platano ha quindi difeso la sua amica, ma sono in molti a non pensarla allo stesso modo e a non approvare il comportamento della dama che sta iniziando a manifestare anche una forte gelosia nei confronti del suo corteggiatore.