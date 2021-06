Ida Platano attaccata dal web: "Bestia di madre, ritardata"

Nonostante il parterre di Maria De Filippi si sia concluso da un pezzo, per poi riprendere il prossimo settembre, sembra che i protagonisti di “Uomini e Donne” non conoscano vacanze. Anche al di fuori del programma infatti le tante dame e cavalieri che prendono parte al dating show, si ritrovano protagonisti di una serie di insulti provenienti dagli haters.

A questo giro pare sia il turno di Ida Platano. La dama la scorsa domenica è stata presa di mira da una serie di haters, lanciandole pesanti accuse riguardanti il suo ruolo di madre. Accuse che di certo non sono passate inosservate da parte della Platano, ma che ha saputo ben rispondere, senza mai trascendere nella volgarità.

Ida Platano offesa sul web: “Bestia di madre”

Secondo alcune utenti sembra infatti che la donna non riesca ad essere dolce con suo figlio, sia quasi incapace di fargli una carezza senza poi pubblicare questi gesti di affetti su Instagram; accuse pesanti che hanno portato la questione ad autoalimentarsi, tanto che alcuni hanno persino definitivo la donna come una: “Bestia di madre“.

Dinanzi a questa pesante accusa la Platano ha così deciso di rispondere: “Non sono una bestia, sono una madre -aggiungendo poi- Comunque la gente non sta bene“. In seguito l’ex donna di Riccardo Guarnieri ha invitato tutti a godersi di più la domenica pomeriggio, senza offendere in maniera gratuita le persone.

Dal punto di vista amoroso invece sembra che la ragazza abbia deciso di darsi una nuova possibilità, partecipando di nuovo al dating, in barba alle passate dichiarazione in cui affermava che non avrebbe più fatto parte dello show di “Queen Mary”, non dopo la delusione amorosa con il cavalier Guarnieri.

Oggi sembra che la donna abbia trovato il suo vero amore, espresso in forma di amicizia, con la dama torinese Gemma Galgani. Le due appaiono oggi amiche inseparabili, pronte sempre a sostenersi a vicenda, soprattutto quando qualche cavaliere le spezza il cuore.