Ida e Riccardo, propositi per il 2020? La risposta di Guarnieri è sorprendente

Sono la coppia più amata e chiacchierata del momento, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono i protagonisti del gossip. La coppia che si è conosciuta e innamorata nel talk show dei sentimenti, “Uomini e Donne“, condotto da Maria De Filippi, sembra aver finalmente trovato quella stabilità e quell’intesa che per anni è mancata loro.

Difatti Ida e Riccardo, nel trono over, hanno dato vita ad una storia d’amore bellissima si, ma tormentata al contempo. Proprio quando tutto sembrava essere naufragato, ecco che il colpo di scena è arrivato e Riccardo ha chiesto ad Ida di sposarlo. La donna ha accettato con riserva, chiedendo al proprio compagno di costruire insieme quelle basi che sono sempre mancate nella coppia, prima di compiere il grande passo.

Oggi la bella bresciana e Guarnieri vivono felici la loro storia d’amore e l’ultimo giorno dell’anno appena trascorso lo hanno passato insieme a Brindisi, mostrando una complicità che mai è stata vista prima. Tra baci, coccole e divertimento hanno atteso l’arrivo del 2020 e anche il giorno seguente sono stati insieme.

Riccardo attraverso il suo profilo Instagram ha avviato una diretta, interagendo con i propri followers, mentre passeggiava per le strade di Brindisi sotto braccio di Ida. I due, che sono apparsi più felici che mai, hanno augurato buon anno ai loro fan e letto tutti i commenti. In particolare ce n’è stato uno davvero interessante che chiedeva alla coppia un bambino in questo 2020.

Pronta è arrivata la risposta di Riccardo, il quale ha dichiarato: “Sarà un maschietto perchè da grande dovrà corteggiare Bianca, la figlia di Sossio e Ursula“. Ida divertita ha replicato: “Ma io già c’è l’ho il maschietto!“. Tra le diverse richieste di saluti è arrivata anche quella di Samuele, il figlio che Ida ha avuto da una precedente relazione.

In molti per strada li hanno riconosciuti, fermati e chiesto foto. Insomma l’idillio tra i due è perfetto e chissà che questo 2020 non porti loro i fiori d’arancio e il bebè che tanto desiderano. D’altronde la proposta c’è già stata, manca solo l’ufficialità della data, e per il bambino già è stato tutto deciso, deve essere un maschietto per poi corteggiare Bianca.