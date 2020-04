Ida e Riccardo, la diretta che rivela il loro reale rapporto

In molti attendevano la diretta social, che sia Facebook o Instagram poco importa, della coppia più famosa e amata del trono Over del programma di “Queen Mary” ovvero Uomini e Donne. Si parla ovviamente di Ida e Riccardo; il rapporto tra i due è sempre stato molto tormentato e spesse volte incompreso, in tanti tifavano per un lieto fine per la coppia e sembra sia andata proprio così.

Durante la quarantena i due hanno deciso di trascorrere i propri giorni di segregazione insieme; i due ragazzi però da qualche tempo non facevano più dirette , destando qualche sospetto nei fan circa un rapporto logorato tra i due. Ma una nuova diretta è finalmente arrivata ed i vari followers hanno constatato con sommo piacere che la coppia sembra più unita e felice che mai.

Ovviamente non manca qualche screzio, qualche litigio che, si sa, servono a rendere il rapporto più solido e veritiero, dimostrando ancora una volta che i due non fingevano davanti alle telecamere di U&D. A parte quindi qualche breve parentesi di litigio, tra i due non sembrano esserci problemi; inoltre, approfittando della diretta, Ida ha confermato la loro presenza al trono over, che andrà in onda a breve. In molti inoltre notano qualche curva di troppo sul corpo della bella influencer, sospettando quindi una gravidanza in atto.

Ida risponde apertamente alla questione, smorzando quindi gli animi, affermando che non è incinta, confermata la questione anche da Riccardo, ma questo non vuol dire che i due non abbiano in progetto di averne uno. In ultimo alcuni utenti, sotto certi aspetti sfacciati, hanno paragonato a più riprese l’attuale uomo di Ida, Riccardo Guarnieri, con la sua controparte Armando.

Ovviamente consci che avrebbero alterato e infastidito non poco Riccardo, vi sono stati alcuni utenti che, incuranti dei sentimenti altrui, paragonavano a più riprese il rapporto che Ida aveva con Armando e che vedevano meglio la ragazza insieme a quest’ultimo. Riccardo risponde infastidito alla questione; bisogna in effetti ricordare che la donna ha fatto la sua scelta, ed è stata quella definitiva, appare dunque inutile ritornare su paragoni privi di significato.