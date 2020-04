Iannone rompe il silenzio: cosa mancava per lui in Giulia e Belen

Si torna a parlare di Andrea Iannone, noto non solo per la cronaca rosa, ma anche per la cronaca sportiva; Iannone infatti ha fatto notizia quando è stato momentaneamente sospeso dal MotoGp a causa della positività del test anti-doping. Il processo di Iannone è ancora in corso, ma c’è da precisare che in effetti gli organi preposti hanno confermato l’assunzione accidentale di sostanze dopanti, senza quindi che vi sia stato il dolo.

Infatti a tal proposito il pilota aggiunge: “Mollare? È qualcosa che non riesco a pensare… sono fiducioso nella giustizia. Io sono tranquillo, perché le persone innocenti non possono che esserlo… Sogno di mettermi il casco, risalire sulla mia Aprilia e sfrecciare lungo un circuito. Il prima possibile“, una situazione difficile, ma Iannone sa bene di poterne uscire a testa alta.

Per quanto riguarda invece l’ambito del gossip, Iannone ha fatto molto discutere per via della sua recente love story con Giulia De Lellis e, prima di lei, con Belen Rodriguez. Caso ha voluto che entrambe le donne siano poi ritornate tra le braccia dei loro rispettivi ex fidanzati, ovvero Andrea Damante e Stefano De Martino.

In molti si sono chiesti come sia stato possibile che due bellissime ragazze abbiano poi troncato in maniera così repentina il fidanzamento con Iannone; il diretto interessato non ha mai proferito parola a riguardo, ma questa volta invece ne spiega il reale motivo che ha portato alla fine di entrambe le relazioni.

Iannone infatti afferma di non provare alcun rancore verso le sue ex fidanzate e aggiunge che non è semplice restare con lui: “Io ho il cuore puro… Io sono fedele a me stesso… […] non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità“. Per Iannone, dunque, quello che mancava a Belen e Giulia era la maturità adeguata per poter restare con lui. Chissà se in seguito si avrà qualche risposta delle interessate.