I tradimenti di Andrea Zenga ai danni di Rosalinda Cannavò? La risposta della coppia

Conosciuti nella casa del “Grande Fratello Vip“, si sono innamorati in maniera quasi casuale, instaurando un rapporto che ancora oggi continua più forte che mai, a dispetto di tutte le ipotesi dei detrattori. Parliamo della coppia del momento, composta da Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco) e del figlio di Walter Zenga, Andrea.

I due ragazzi oggi appaiano più sereni e innamorati che mai, decidendo sin da subito di andare a convivere insieme. Lunga e tormentata è stata la storia passata di Rosalinda con il suo ex ragazzo, Giuliano Condorelli, ma per l’attrice oggi sembra che nuvole grigie del passato siano solo un ricordo lontano, dato che adesso nella sua vita c’è il suo Andrea.

I tradimenti di Andrea e la risposta della coppia

Ciononostante da qualche tempo aleggia sulla coppia un’ombra di mistero, riguardante un presunto tradimento di Zenga con una donna più matura di lui. Una donna che da tempo Andrea conosceva, ancor prima dell’inizio della sua avventura nel reality e che adesso sembra essere ritornata nella vita del figlio di Walter, alterando i sereni equilibri con Rosalinda.

Un gossip che circola senza sosta da tempo, a cui la coppia ha deciso di porre un freno, aprendosi al pubblico e stabilendo una volta per tutte come stanno davvero le cose. Ecco infatti cosa ha dichiarato di recente la Cannavò: “Sono abituata leggere di tutto. Ad esempio, mi dicono che se sto a casa sua sono una scroccona, una mantenuta. Se invece dico che non sono a casa sua ‘oh mio dio sei cattiva e perfida’ e dicono anche che lo voglio lasciare. Qualsiasi cosa uno fa, c’è sempre un modo per essere attaccati“.

Zenga poi interviene sulla questione dell’amante e del suo tradimento: “Ragazzi non sto più capendo nulla io. Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l’amante. Non capisco, ma la prendo a ridere…“. Seppur in maniera indiretta quindi, i due ragazzi hanno ampiamente smentito tutti i gossip che stanno circolando da qualche settimana a questa parte sul loro conto.

Si è inoltre sentito di una probabile partecipazione al reality delle coppie di Filippo Bisciglia, per mettersi alla prova, ma pare anche questa era una fake news in quanto, almeno per adesso, la coppia ha dichiarato espressamente di non aver intenzione alcuna di partecipare a “Temptation Island”; affermazione rimarcata anche dalla madre di Andrea Roberta Termali, rassicurando che il figlio non farà parte del cast.