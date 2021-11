C’è una persona che ha deciso di condividere una vecchia foto di quando aveva 20 anni. Questo giovane ragazzo dall’aspetto serioso, sbarbato, con degli enormi occhiali che tanto vanno di moda negli anni 80′, sarebbe diventato famoso un bel po di tempo dopo.

Questa foto, postata sui social, testimonia quanto le persone siano ancorate a pregiudizi difficili da estirpare, escludendo chi, apparentemente, è diverso da loro. Sicuramente c’è chi si starà chiedendo quale personaggio si nasconda dietro questo volto pulito e c’è già chi lo ha già riconosciuto.

Chi è il personaggio in foto

Vi do qualche indizio. Questo personaggio scrive: “Mai dimenticar chi ero per capire meglio chi sono oggi, mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e le porte sbattute in faccia, queste cicatrici sono medaglie alla resistenza di chi non si arrende e continua a credere nella principale libertà: essere se stessi”.

Ancora non avete capito di chi si tratta? Vi dico che è una foto degli anni 80′ e che questa persona si chiama ancora Vladimiro Guadagno. Il suo “cambiamento” è ancora poco esteriorizzato, mentre ora è una delle vip più conosciute della tv italiana. Parliamo della vulcanica e travolgente Vlamir Luxuria, attrice, attivista, opinionista in diversi programmi tv.

Nata il 24 giugno 1965 a Foggia, non ha avuto un’infanzia serena, proprio a causa della sua natura, scarsamente accettata a fine anni 70. In un’intervista a “La Zanzara” ha confessato di aver abusato di sostanze stupefacenti quando lavorava come prostituta, mentre a Barbara d’Urso ha raccontato delle numerose aggressioni subite all’età di 20 anni dai bulli.

Intorno ai 20 anni si trasferisce a Roma, laureandosi a “La Sapienza”in lingue e letterature straniere con 110 e lode con una tesi sullo scrittore Joseph Conrad. Prima parlamentare transgender a livello europeo, da Foggia a Montecitorio fa molto discutere, affrontando il mandato con professionalità, sfidando ogni pregiudizio.

Vladimir Luxuria non ha mai nascosto di essere stata spesso oggetto di pesanti vessazioni nella sua vita per il suo essere e in tanti sperano che presto venga approvata una legge contro l’omofobia, che consideri reato questi assurdi sentimenti di odio verso chi è ritenuto diverso.