I motivi dell’addio di Asia Nuccetelli alla TV spiegati dalla madre: "Oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini"

La prima esperienza televisiva per Asia Nuccetelli viene fatta all’età di 20 anni, in cui partecipa al “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini. La sua esperienza però si termina quasi subito, dal momento che si tratta della seconda eliminata (escludendo gli squalificati) dopo Costantino Vitagliano.

Con il tempo però inizia lentamente a lasciare il mondo dello spettacolo, dedicandosi esclusivamente sul piccolo schermo a delle piccole ospitate nei programmi condotti da Barbara D’Urso. Nel contempo si iscrive all’università, in indirizzo psicologia con specializzazione in criminologia non negando però di voler lavorare un giorno sui social network.

I motivi dell’addio di Asia Nuccetelli dalla televisione

La madre di Asia è Antonella Mosetti, conosciuta per aver partecipato a “Non è la Rai” diventando successivamente prima ballerina a “Ciao Darwin”. Proprio il suo genitore ha rilasciato una intervista al settimanale “Vero“, diretto da Rossella Rasulo, svela i motivi dietro la decisione della figlia di abbandonare con il tempo il piccolo schermo per dedicarsi ad altre attività.

Come riportato dal sito “Fanpage”, la Mosetti paragona i suoi tempi a quelli di oggi: “Ai miei tempi facevi ore di fila per un provino e se non eri preparata ti trattavano male. C’era una grandissima selezione, mentre oggi si diventa famosi dicendo stupidaggini sui social, una follia. In ogni caso, quando Asia ha capito com’è il mondo televisivo ha pensato bene di non farne più parte e per questo sono la mamma più felice del mondo”.

Antonella Mosetti rivela di essere una grande appassionata ai programmi come “Chi l’ha visto?”, “Quarto grado” e “Amore criminale”, specificando nell’aver invitato più volte la figlia di seguire questi format insieme a lei per farle conoscere i pericoli della vita.

Proprio per questo motivo inizia a studiare all’università, ma la Mosetti rivela che gli studi sono terminati quasi subito siccome Asia Nuccetelli ha deciso di dedicarsi alla sua passione per i cavalli. A oggi ne possiede tre e, dall’età di 3 anni, sta continuando la sua passione per l’equitazione.