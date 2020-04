I matrimoni nel mondo ai tempi del Coronavirus

Il lock down imposto nel mondo a causa dell’emergenza sanitaria, ha costretto molti futuri sposi a rimandare la data delle nozze. Scelta obbligata per la gente comune ma anche per moltissime celebrità.

A Kate Perry e Orlando Bloom, che già da giorni avevano annunciato il rinvio del loro matrimonio, fanno seguito anche JLo e Alex Rodriguez, Emma Stone e Dave McCary nonchè i più nostrani Giorgia Palmas e Filippo Magnini – il cui matrimonio era in programma per marzo – e Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Emma Stone racconta che per loro mancavano davvero pochi giorni anche se la location precisa era ancora segreta per tutti, ospiti compresi, che avrebbero scoperto il punto esatto di Los Angeles dove li avrebbero aspettati gli sposi solo last minute. Il segreto, ora, si estende anche sulla nuova data.

Tutti però si dicono pronti a convolare a nozze ad emergenza finita con la speranza che nessuno di loro, nel frattempo, cambi idea. In particolare, JLo, dopo ben tre divorzi, aveva deciso di non volersi sposare mai più prima di incontrare Alex che speriamo continui a rigare dritto fino ad allora e per sempre visto che, pare, per il suo quarto matrimonio JLo abbia deciso una cerimonia religiosa.

In mezzo a tutti questi stop, il sindaco di Parma ha fatto però uno strappo alla regola decidendo di celebrare le nozze di Raul e Monica, due medici. Raoul che lavora a Parma ha scritto al sindaco Pizzarotti di poter sposare la sua Monica che lavora nell’ospedale di Reggio Emilia per tutelare i loro due piccoli dato il particolare momento storico.

Una scelta di responsabilità da parte della coppia ed anche del primo cittadino. Giorni sofferti che hanno messo a dura prova tutti ma con un messaggio di speranza da parte di questa coppia “il tricolore tornerà ad essere verde come il nostro appennino, bianco come i marmi delle cattedrali e rosso come il Lambrusco”.