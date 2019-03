I like di Andrea Damante che fanno pensare al ritorno di fiamma con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ed Andrea Damante si sono lasciati tempo fa dopo una lunga storia d’amore nata sotto i riflettori. I due si erano fidanzati dopo l’esperienza vissuta nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, tuttavia, nei giorni scorsi si è parlato di un presunto ritorno di fiamma tra il deejay veronese e la bella influencer.

A lanciare la notizia sul presuno riavvicinamento della coppia, fuorono delle foto riportate sulla rivista Chi che ritraevano il deejay entrare nel cuore della notte nell’albergo dove risiedeva la De Lellis, per poi uscire nelle prime luci dell’alba.

Ad oggi però giungono nuovi indizi che lasciano pensare al riavvicinamento dell’ex coppia e, a tal proposito, su Instagram Andrea Damante ha pubblicato uno scatto che lo ritraeva alla consolle in un noto locale di Milano Marittima intento a festeggiare il suo compleanno; Insieme a lui c’erano anche Cecilia Rodriguez ed il fidanzato Ignazio Moser, tuttavia anche se Giulia non era presente, i like che ha lasciato il ragazzo ai commenti dei fan sotto la foto postata su Instagram da Andrea destano sospetti.

I commenti eloquenti a cui si lasciano andare i fan sotto la foto dove Andrea in seguito mette i like sono : “Tanti auguri e tutto molto bello ma… Giulietta dov’è?” mentre l’altro ancora più eloquente è : “E’ destino, per questo amo entrambi“.

Se i like lasciati dal veronese non bastassero a confermare un ritorno di fiamma tra lui e l’ex fidanzata Giulia, anche nei giorni scorsi sono arrivati altri indizi su questa storia. Andrea e Giulia infatti, hanno avuto un acceso diverbio sui social con la coppia formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, anch’essa uscita insieme da Uomini e Donne; A tal proposito, i due si sono lasciati andare a dei commenti sul presunto ritorno di fiamma tra Giulia ed Andrea scatenando l’ira di entrambi.